Белстат предупредил о "масштабном" опросе тысяч белорусов этой осенью. О чем спросят?

Опубликовано: 03.09.2024 14:51 , Обновлено: 03.09.2024

Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) сообщил о старте в середине сентября опроса населения для "оценки состояния здоровья и положения женщин в семье".

Как рассказали в Белстате, сейчас в ведомстве завершают подготовку к этому обследованию. Список вопросов не указали, однако, судя по цели опроса, людей спросят о положении женщин в семье и их здоровье.

Обследование в Белстате назвали “масштабным”, по плану, оно охватит 10,5 тыс. белорусских домашних хозяйств.

[info_b]Домашнее хозяйство - группа людей, которые живут вместе и имеют общие бытовые расходы. Как правило, домашнее хозяйство включает людей, которые приходятся друг другу родственниками или соседями по дому. [/info_b]

Продлится опрос до декабря 2024 года. С середины сентября и до этого времени специалисты запланировали “собирать данные, обработкой которых в последующем будет заниматься Белстат”, добавили в ведомстве.

Ранее Telegraf.news рассказывал о результатах опроса жителей Польши. Исследовательская организация CBOS спросила у них, как оценивают ситуацию в стране. Выяснилось, что 45% респондентов недовольны развитием ситуации в Польше. И только 35% людей оценивают ее положительно.

У поляков спросили, как они оценивают ситуацию в стране. Сколько оказалось недовольных и оптимистов?

Также мы писали, что литовские социологи провели опрос населения и поинтересовались, как они относятся к мигрантам из Беларуси, России и Украины. Респондентам задавали два вопроса: хотели бы ли они жить по соседству и работать вместе с этими людьми. В вопросе об отношении к трудовым мигрантом 45% респондентов высказались за то, чтобы они могли жить в Литве, 49% высказались против.

Литовские социологи узнали, как в стране относятся к украинцам, белорусам и россиянам. Что показал опрос?