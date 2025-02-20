Белпочта снова предупредила о сбоях в работе отделений по всей Беларуси. На сколько дней?

Опубликовано: 20.02.2025 15:46 , Обновлено: 20.02.2025

Национальный почтовый оператор "Белпочта" предупредил о "возможных технических сбоях" в работе своих отделений по всей Беларуси. К слову, на прошлой неделе организация также сообщала о сбоях, но на период по 18 февраля.

“Возможные технические сбои” с 20 по 22 февраля на “Белпочте” [link href=“https://blog.belpost.by/Novosti/VAZNO-V-sviazi-s-neobxodi0” target=“_blank” rel=“noopener”] объяснили [/link] технологическими работами. В чем именно будут выражаться эти сбои, оператор не уточнил.

Ранее Telegraf.news писал, что на официальном сайте “Белпочты” обновили информацию о тарифах на основные почтовые услуги, которые начали действовать 1 января 2025 года. Посмотрели, что и на сколько подорожало.

Белпочта опубликовала новые тарифы на свои услуги

Также мы рассказывали, что “Белпочта” опубликовала несколько вакансий для белорусов, которые находятся в поисках подработки. Так, в одну из столовых Минска требуются буфетчики, мойщики посуды, грузчики и уборщики. Обязательным условием для каждого из них является наличие санитарной книжки.

«Белпочта» позвала минчан на подработку по 4 направлениям. Сколько пообещали за 6 часов в день?