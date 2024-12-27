Белпочта опубликовала новые тарифы на свои услуги

Опубликовано: 27.12.2024 15:23 , Обновлено: 27.12.2024

На официальном сайте Белпочты обновили информацию о тарифах на основные почтовые услуги, которые будут действовать с 1 января 2025 года. Посмотрели, что и на сколько подорожает уже через пару дней.

Так, пересылка самого маленького заказного мелкого пакета (с учётом НДС и стоимости упаковки) с 1 января обойдётся на 6% дороже - 3,5 рубля вместо нынешних 3,3 рубля.

Пересылка отправлений письменной корреспонденции “1 класс” станет дороже на 9,7% - за отправление массой до 100 г придётся платить уже 2,04 рубля и 42 копейки за каждые последующие полные или неполные 100 г (было 1,86 рубля и 36 копеек).

В среднем на 9% вырастет и стоимость международных отправлений ЕМS (Express Mail Servic). Например, чтобы отправить посылку ускоренной почтой весом до полукилограмма в Россию, с 1 января придётся заплатить уже 74,7 рубля (сейчас 68,46 рубля).

Подорожают на 5-7% и услуги “Почтового курьера”: в зависимости от характера почтового отправления его стоимость будет варьироваться от 6,72 рубля до 22,08 рубля (было от6,24 до 21 рубля ).

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Даже простая письменная корреспонденция вырастет в цене - но только международная, стоимость пересылки по Беларуси останется прежней. А вот послать поздравительную открытку иностранным друзьям после Нового года станет на 5,2% дороже - отправление неприоритетной карточки будет стоить 2,4 рубля (сейчас 2,28 рубля). Минимальная стоимость простых писем также вырастет - на 4,6% до 2,7 рубля (сейчас - от 2,58 рубля).

[info_b]С точными тарифами на все услуги Белпочты можно ознакомиться на официальном сайте компании по ссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, могут ли белорусы отправлять банковскую платёжную карту по почте. Оказывается, ответственность за повреждение “пластика” в случае плохой упаковки несут не работники отделения, а сам отправитель. Поэтому крайне важно подойти к делу с умом.

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