"Белпочта" позвала минчан на подработку по 4 направлениям. Сколько пообещали за 6 часов в день?

Опубликовано: 06.02.2025 15:58 , Обновлено: 06.02.2025

РУП "Белпочта" опубликовала несколько вакансий для белорусов, которые находятся в поисках подработки. Так, в одну из столовых Минска требуются буфетчики, мойщики посуды, грузчики и уборщики. Обязательным условием для каждого из них является наличие санитарной книжки.

На предприятии уточнили, что работать придётся в столовой по адресу: проспект Независимости, 10. Среди бонусов назвали такие, как:

медицинская страховка,

наличие здравпункта и стоматологического кабинета,

наличие ведомственной базы отдыха с возможностью оздоровления, в том числе для членов семей,

наличие детского лагеря,

возможность приобретения абонементов в спортивные секции и др.

Что по зарплате?

Буфетчику, согласному работать по графику с 09:00 до 15:20 (0,75 ставки), пообещали от 800 рублей на руки. В то же время мойщику посуды с тем же расписанием — от 680 рублей “чистыми”. Уборщику на “Белпочте” готовы платить меньше всего — 500 рублей при работе с 09:00 до 15:20. А вот грузчику, наоборот, пообещали больше всех — 1200 рублей. Правда, при условии полной занятости, а не подработки (с 07:30 до 16:00).

[info_b]Заинтересованных попросили обращаться за подробностями по телефонам: +375 (17) 293-59-12, +375 (17) 318-14-91 и +375 (17) 293-55-90.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что минская кондитерская фабрика “Коммунарка” и гомельская “Спартак” опубликовали на портале государственной службы занятости больше 50 вакансий, свободно 78 мест. Мы посмотрели, какую работу и зарплаты предложили на обоих предприятиях.

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Также мы рассказывали, что в Минтруда Беларуси сообщили об изменениях в вопросах содействия в трудоустройстве гражданам, которые согласятся переехать на работу в сельскую местность. В ведомстве озвучили сумму, которую смогут получить бывшие безработные, переезжая в деревню.

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