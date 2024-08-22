"Белпочта" предложила белорусам покупать школьную форму онлайн. А примерить и вернуть можно?

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Опубликовано: 22.08.2024 09:45 , Обновлено: 22.08.2024

На "Белпочте" предложили белорусам заказывать в их интернет-магазине школьную форму "с быстрой доставкой". Разобрались, можно ли вернуть одежду, если не подошел размер.

По информации предприятия, в магазине SHOP.BELPOST.BY можно заказать новую коллекцию школьной формы, а также получить с быстрой доставкой “прямо к вашей двери”.

“Мы осуществляем доставку по всей Беларуси, и гарантируем, что ваш заказ будет доставлен в кратчайшие сроки”, — пообещали в “Белпочте”.

Там также отметили, что “если возникнут вопросы или потребуется помощь с выбором, наша команда всегда готова помочь”.

Производители школьной одежды, которую продают в интернет-магазине — ОАО “Полесье”, Жлобинская швейная фабрика, ОАО Алеся и другие.

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Заказать форму можно как на сайте, так и по телефонам:

+375 17 219 47 20;

+375 44 593 50 93 (А1);

+375 33 660 52 12 (МТС).

А можно ли примерить одежду и вернуть ее, если размер не подошел? Как сказано в разделе “возврат и гарантии”, покупатель или получатель может отказаться от получения товара “в любое время до его передачи”. При этом если товар “надлежащего качества”, то при возврате должны быть соблюдены следующие условия:

он не был в употреблении;

его “потребительские свойства” сохранены;

не повреждена упаковка.

Исходя из перечисленных требований, примерить школьную форму, а потом отказаться от нее не получится.

[info_b]На сайте отметили, что “в случае обнаружения недостатков в товаре потребитель имеет право предъявить требования к продавцу (изготовителю, поставщику, представителю) в соответствии с Законом Республики Беларусь “О защите прав потребителей”.[/info_b]

Но если вы просто передумали покупать форму, то для отмены заказа нужно позвонить консультантам call-центра на прямые номера телефонов: +375 17 219 47 20, +375 33 660 52 12, +375 44 593 50 93 и назвать номер заказа или фамилию на кого был оформлен заказ.

Ранее Telegraf.news писал, что госконцерн “Беллегпром” предложил покупателям фирменных магазинов предприятий оставлять в “специальных книгах” свои персональные данные, в том числе, к примеру, номер телефона. Все для того, чтобы заказать ребенку школьную форму нужного размера.

«Беллегпром» предложил белорусам оставлять свои персональные данные в журналах на кассах магазинов. Зачем?