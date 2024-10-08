"Белпочта" пообещала 2 дня бесплатно доставлять посылки в 9 стран. Но есть нюанс

Опубликовано: 08.10.2024 11:07 , Обновлено: 08.10.2024

"Белпочта" рассказала об акции "Доставка в подарок" в честь Всемирного дня почты, который отмечают 9 октября. В частности, оператор пообещал 9 и 10 октября бесплатно доставлять посылки в девять стран. Но не все отправления.

Так, бесплатную доставку пообещали при покупке любой почтовой продукции в интернет-магазине shop.belpost.by. В этот перечень, судя по информации на сайте, входят:

конверты,

марки,

открытки,

почтовые ящики и замки,

марки с дополненной реальностью,

карточки,

каталоги почтовых марок,

открытки-конверты для денег,

подарочные сертификаты,

сувениры,

упаковка,

филателистическая продукция и не только.

Эту продукцию запланировали доставлять заказными неприоритетными мелкими пакетами в страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС):

Россию. Китай. Казахстан. Таджикистан. Кыргызстан. Узбекистан. Индию. Пакистан. Иран.

В “Белпочте” подчеркнули, что бесплатная доставка будет при условии оформления заказа и оплаты в интернет-магазине.

Ранее Telegraf.news сообщал, что “Белпочта” решила поднять с 1 августа тарифы на определенные услуги. Так, повысили стоимость пересылки международной письменной корреспонденции и посылок, а также отправлений международной ускоренной почты в некоторые страны. Почтовая пересылка внутри Беларуси не подорожала.

«Белпочта» объявила о повышении тарифов с 1 августа. Что подорожает на 5%?

Также мы писали, что в “Белпочте” рассказали, могут ли жители Беларуси отправить банковскую платежную карту по почте. Оказывается, могут, но с одной оговоркой: ответственность за повреждение “пластика” в случае плохой упаковки несут не работники отделения, а сам отправитель.

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