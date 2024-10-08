"Белпочта" пообещала 2 дня бесплатно доставлять посылки в 9 стран. Но есть нюанс
"Белпочта" рассказала об акции "Доставка в подарок" в честь Всемирного дня почты, который отмечают 9 октября. В частности, оператор пообещал 9 и 10 октября бесплатно доставлять посылки в девять стран. Но не все отправления.
Так, бесплатную доставку пообещали при покупке любой почтовой продукции в интернет-магазине shop.belpost.by. В этот перечень, судя по информации на сайте, входят:
- конверты,
- марки,
- открытки,
- почтовые ящики и замки,
- марки с дополненной реальностью,
- карточки,
- каталоги почтовых марок,
- открытки-конверты для денег,
- подарочные сертификаты,
- сувениры,
- упаковка,
- филателистическая продукция и не только.
Эту продукцию запланировали доставлять заказными неприоритетными мелкими пакетами в страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС):
- Россию.
- Китай.
- Казахстан.
- Таджикистан.
- Кыргызстан.
- Узбекистан.
- Индию.
- Пакистан.
- Иран.
В “Белпочте” подчеркнули, что бесплатная доставка будет при условии оформления заказа и оплаты в интернет-магазине.
Ранее Telegraf.news сообщал, что “Белпочта” решила поднять с 1 августа тарифы на определенные услуги. Так, повысили стоимость пересылки международной письменной корреспонденции и посылок, а также отправлений международной ускоренной почты в некоторые страны. Почтовая пересылка внутри Беларуси не подорожала.
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Также мы писали, что в “Белпочте” рассказали, могут ли жители Беларуси отправить банковскую платежную карту по почте. Оказывается, могут, но с одной оговоркой: ответственность за повреждение “пластика” в случае плохой упаковки несут не работники отделения, а сам отправитель.
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