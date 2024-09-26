Можно ли переслать по почте банковскую карту? В "Белпочте" ответили

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 26.09.2024 18:32 , Обновлено: 26.09.2024

В "Белпочте" рассказали, могут ли жители Республики отправить банковскую платёжную карту по почте. Оказывается, могут, но с одной оговоркой: ответственность за повреждение "пластика" в случае плохой упаковки несут не работники отделения, а сам отправитель. Поэтому крайне важно подойти к делу с умом.

В РУП “Белпочта” объяснили, что безопаснее всего пересылать банковскую карту в заказном письме, которое доставят лично на дом и вручат получателю под подпись. Для того, чтобы максимально обеспечить её сохранность, “пластик” нужно вложить в конверт, добавить туда уплотняющий материал (например, картон) и не забыть про пузырьковую прослойку. Тогда вероятность того, что карта повредится при транспортировке, сводится к нулю, передала газета “Аргументы и факты”.

Можно ли переслать по почте паспорт?

Можно. Исходя из того, что потеря документа вызовет не только дополнительные затраты, но и изрядную нервотрёпку, делать это лучше всего через письмо с объявленной ценностью.

В «Белпочте» [link href=“https://t.me/BelpostNews/12907” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link], что при приёме отправления (с паспортом в том числе) человеку выдаётся квитанция, в то время как получатель забирает посылку под расписку. Посмотреть местонахождение можно как и в случае с любым другим отправлением, через сайт. Также паспорт можно отправить наложенным платежом, однако его сумма не должна превышать сумму объявленной ценности, напомнили в «Белпочте».

[info_b] Объявленная ценность — это, по сути, страховка. Если почта потеряет посылку или повредит её, отправителю вернут стоимость объявленной ценности.

Наложенный платёж — это сумма, которую заплатит получатель посылки, она вернётся к отправителю денежным переводом. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что национальный почтовый оператор Беларуси с 1 августа поднял тарифы на некоторые услуги. Речь идёт о пересылках международной письменной корреспонденции и посылок, а также отправлений международной ускоренной почты в некоторые страны. Почтовая пересылка внутри Беларуси не подорожала.

«Белпочта» объявила о повышении тарифов с 1 августа. Что подорожает на 5%?