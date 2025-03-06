Белпочта на два дня изменила порядок приёма экспресс-посылок. Куда отправить не получится?

Опубликовано: 06.03.2025 14:22 , Обновлено: 06.03.2025

РУП «Белпочта» проинформировала белорусов об изменении условий приёма экспресс-посылок в связи с празднованием 8 Марта. Изменения коснутся объектов почтовой связи как в Минске, так и в областных центрах.

Таким образом, 7 марта у вас примут экспресс-посылки только между следующими городами (и только в них): Брест, Барановичи, Пинск, Полоцк, Витебск, Жлобин, Гомель, Лида, Гродно, Бобруйск, Могилёв и Минск. Доставка этих посылок будет осуществлена 8 марта.

А вот 8 марта в тех немногочисленных отделениях, что вообще будут работать, приём экспресс-посылок с доставкой на следующий день (9 марта) осуществляться не будет вовсе: ни в Минске, ни где-либо вообще.

Белпочта порекомендовала уточнять возможность отправки экспресс-посылок в конкретном отделении почтовой связи в Минске 7 и 8 марта по телефонам контакт-центра.

Ссылку на работающие в праздник отделения давали и журналисты Telegraf.news. Кроме того, мы рассказывали о новых тарифах Белпочты на обычные и экспресс-посылки. А также предупредили белорусов о новой комиссии при оплате ЖКУ через кассы.

«Белпочта» ввела комиссию за оплату коммуналки в кассах и повысила цены на посылки

Отдельно Белпочта предупредила о досрочной выплате пенсий тем, кому она причиталась 8 марта.

Белпочта решила досрочно выплатить пенсии и пособия за 8 марта. В каких регионах начислят на три дня раньше?