Белпочта решила досрочно выплатить пенсии и пособия за 8 марта. В каких регионах начислят на три дня раньше?
Белпочта решила досрочно выплатить пенсии и социальные пособия, которые белорусы должны были получить по графику 8 марта 2025 года. Поскольку в этот день в стране объявлен официальный выходной в честь Международного женского дня, выплаты решили провести на несколько дней раньше. Впрочем, в каждом регионе страны - свои сроки. Журналисты Telegraf.news узнали, кто может получить деньги уже сегодня, а кому придётся подождать до пятницы.
В объектах почтовой связи досрочные выплаты пенсий и пособий начнутся:
- с 5 марта - в Витебской области и Минске,
- с 6 марта - в Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областях и в Витебске,
- с 7 марта - в Гомельской области.
Белпочта также предупредила, что в эту субботу, 8 марта 2025 года, будут работать только дежурные отделения (в Минске, к примеру, их будет 13). В предпраздничный день, 7 марта, как пояснили на предприятии, все городские и сельские отделения почтовой связи работают по установленному режиму работы.
[info_b]С перечнем дежурных отделений почты, которые будут работать 8 марта, можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]
Ранее Telegraf.news рассказал, что с 1 марта 2025 года РУП «Белпочта» решила повысить тарифы на ряд услуг, а также ввела комиссию за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) через кассы отделений почтовой связи.
«Белпочта» ввела комиссию за оплату коммуналки в кассах и повысила цены на посылки