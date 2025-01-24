Белорусы жаловались на "квест" с местами в детском лагере. Администрация ответила

Опубликовано: 24.01.2025 16:31 , Обновлено: 24.01.2025

Белорусы жаловались на проблемы с заказом путёвок в летние лагеря. Тем, кто планировал приобрести путёвки на конкретные смены, пришлось для этого пройти настоящий "квест". Журналисты Telegraf.news узнали, почему сложилась такая ситуация.

Ранее Telegraf.news сообщал о том, что у белорусов возникли сложности с покупкой путевок в два оздоровительных лагеря SK Пространства социальных инвестиций, «Волна» и «Горизонт».

«Тот ещё квест» — Белорусы пожаловались на проблемы с заказом путёвок в летние лагеря

Представители филиала ОАО «Н Холдинг» сообщили порталу Onliner.by, что бронирование путевок на летний сезон 2025 года в оздоровительные лагеря «Горизонт» и «Волна» действительно стартовало 22 января 2025 года в 09:00. Эта информация была размещена на официальном сайте.

*— Подтверждаем, что в день открытия бронирования наш сайт столкнулся с перегрузкой, так как более 19 000 пользователей одновременно подключались к нашему серверу, что привело к временным сбоям в его работе. *

*В 09:00 22 января из-за высокой нагрузки сайт не функционировал должным образом, после 09:30 была увеличена пропускная способность сайта до максимального уровня и у пользователей появилась возможность беспрепятственно посещать наш сайт. *

Как заявили представители компании, 22 января белорусы за два часа разобрали полностью все путевки на 2-ю и 3-ю смены. Также в организации отметили, что не могут обеспечить путевками всех желающих на такие популярные смены.

Также они добавили, что 24 января все еще доступны к заказу путевки 1-ю, 4-ю и 5-ю смены.

*Мы хотим подчеркнуть, что информация о том, что путевок нет и заказать их невозможно, является некорректной. У нас есть варианты для тех, кто еще не успел забронировать путевку. *Кроме того, на модуле онлайн-бронирования периодически появляются доступные места для брони и на другие смены из-за отказов некоторых клиентов.

Представитель компании Татьяна Курило также отметила, что в 2026 году забронировать путевку в лагерь можно будет только в онлайн-формате.

Ранее Telegraf.news сообщал о том, что в Минском городском Совете депутатов расширили список работающих белорусов, которые получат льготы на детские путёвки в загородные оздоровительные лагеря. Нововведение внесли в решение Мингорсовета №243 «Об установлении мер социальной поддержки отдельной категории граждан».

В Мингорсовете расширили список белорусов, которые получат дотации на детские путёвки в лагеря