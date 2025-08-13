Белорусы призвали ввести обязательный новый предмет в школах

🎥 Видео

Опубликовано: 13.08.2025 11:19 , Обновлено: 13.08.2025

В белорусском сегменте TikTok набрало популярность видео, автор которого предложил ввести в стране обязательное обучение вождению велосипеда для детей и подростков. Мужчина считает, что многие аварии происходят не из-за «плохих законов», а потому что молодые люди «банально не умеют ездить».

По его мнению, молодые велосипедисты не умеют:

справляться с бордюрами;

с бордюрами; вовремя тормозить ;

; правильно переключать передачи на современных велосипедах.

Из-за этого их движение он назвал «прямолинейным и безумным», а самих юных райдеров — «неуправляемым племенем».

Как отреагировали в Сети?

В комментариях под видео пользователи активно поддержали и развили эту идею. Некоторые при этом согласились, что простого обучения технике вождения недостаточно — нужно полноценное изучение правил.

«Ввести ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ изучение ПДД в школах», — предложил один из комментаторов.

«Логично. Дорогой пользуются все, а правила знают только водители», — поддержал другой.

«Вот про школы — это вполне реально, на уроках физкультуры можно организовать, вместо бесцельного болтания по стадиону», — развил мысль ещё один пользователь.

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Прозвучало и предложение привлечь к этому процессу бизнес: «Привлечь к этому шеринговые компании. В принципе, это их клиенты, пускай в школах БЕСПЛАТНО обучают детей правилам поведения на дороге. (Можно даже заставить)».

[inf]Сейчас в Беларуси школьники обзорно изучают правила дорожного движения в рамках курса Основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Обучение езде на велосипеде в школьную программу не входит.[/inf]

Эта инициатива прозвучала на фоне недавних изменений в Правила дорожного движения, которые вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Новые ПДД действительно ужесточили требования к велосипедистам, обязав их спешиваться на пешеходных переходах.

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