В Петрикове показали «гениальное решение» вопроса самокатчиков и велосипедистов

🎥 Видео

Опубликовано: 12.08.2025 17:32 , Обновлено: 12.08.2025

В Сети обсуждают видео из Петрикова, где, по словам его автора, на проезжей части недавно нарисовали специальную велодорожку. Автор ролика назвал такой подход «адекватным решением» вопроса самокатчиков и велосипедистов.

На видео показана улица, где часть дороги выделена зелёной краской и пиктограммой велосипеда. Таким образом, у велосипедистов и водителей средств персональной мобильности появилось своё место на проезжей части, отделённое от основного потока машин.

«Вот разметка для велосипедистов. Всего-навсего», — прокомментировал автор видео. Он заявил, что в таком случае велосипедисты не едут по тротуару, а самокатчики не мешают пешеходам, а спорный вопрос обновлённых ПДД решён.

Такое решение понравилось многим пользователям.

«Гениальное решение. Респект», — написал один из комментаторов.

«И самокаты пешеходов не теснят, и машины самокаты не сбивают», — отметил другой.

Но нашлись и те, кто отнёсся к идее скептически. В комментариях заявили, что такие дорожки часто используют для парковки автомобилей.

Кроме того, прозвучало мнение, что «проблему пешеходных переходов и проезда по ним это не решит».

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Напомним, с 1 сентября 2025 года в Беларуси начнут действовать обновлённые Правила дорожного движения. Они ввели много новшеств для средств персональной мобильности. Их водителей и велосипедистов в большинстве случаев обязали спешиваться перед пешеходным переходом.

Подобные велодорожки, выделенные прямо на дороге, уже не один год есть в некоторых городах Беларуси, включая Минск, Полоцк, Брест.

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