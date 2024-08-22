Белорусы пожаловались на посылки с каталогами от незнакомцев. Что известно?

Опубликовано: 22.08.2024 17:21 , Обновлено: 22.08.2024

В Национальном центре защиты персональных данных (НЦЗПД) Беларуси сообщили о жалобах населения на получение посылок с наложенным платежом от индивидуальных предпринимателей. В центре порекомендовали не спешить забирать такие почтовые отправления.

В этих посылках обычно лежат каталоги и подарочные карты компании. Причем приобрести товар только за эту карту без доплаты невозможно. Также неизвестно, откуда у отправителей персональные данные получателей, как они их выбирают. Собственно, по факту незаконной обработки персональных данных и начали разбирательство, сообщили в НЦЗПД.

Там порекомендовали при получении посылок от незнакомцев, если получатель не давал согласие на отправление:

зафиксировать данные отправителя,

направить ему заявление о прекращении незаконной обработки персональных данных,

обратиться в милицию с заявлением о начале административного процесса по статье 23.7 КоАП (“нарушение законодательства о защите персональных данных”),

пожаловаться в центр.

“Не спешите забирать такие почтовые отправления и не доверяйте “заманчивым” предложениям, например, о “подарочных” картах с включенным депозитом на покупки”, - добавили в НЦЗПД.

К слову, ранее портал Onliner рассказывал об одном таком конкретном случае. Ипэшница Анастасия Будько отправляла посылки с каталожными страницами и карточкой якобы на 2100 рублей. Впоследствии суд Минского района оштрафовал предпринимательницу по части 1 статьи 23.7 КоАП на 80 рублей.

“На какое-то время Будько унялась, но на днях вновь объявилась. Работает все по той же схеме”, - написал портал.

Telegraf.news 8 августа рассказывал, что, по информации НЦЗПД, мошенники получили доступ к более чем 300 тыс. строк одного белорусского интернет-магазина. Среди прочей информации там были персональные данные покупателей. В центре призвали покупателей торговой площадки «проявлять осторожность», если им будут звонить с неизвестных номеров, особенно в мессенджерах.

Мошенники получили доступ к данным клиентов белорусского интернет-магазина. Кому могут начать звонить?

Также мы писали, что в 2024 году в интернет, по информации директора НЦЗПД Андрея Гаева, утекли данные одного миллиона белорусов, которые были клиентами компании, занимающейся перевозками. В целом же, по словам Гаева, «больше половины несанкционированно утекшей в Сеть информации» связано с фирмами, которые оказывают различные услуги, в том числе медицинские, транспортные, в сфере питания.

В НЦЗПД сообщили, что в 2024 году в Сеть утекли данные 1 млн белорусов