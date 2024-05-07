Белорусы показали последствия града в начале мая, а синоптики предупредили о снегопадах и заморозках до -5°С. Где и когда ждать?

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Опубликовано: 07.05.2024 09:27 , Обновлено: 07.05.2024

В понедельник, 6 мая, по многим регионам Беларуси прокатились первые серьёзные майские грозы - с громом, молниями, шквалистым ветром, ливнем и даже градом. Белорусы поделились в соцсетях фото и видео последствий непогоды, а синоптики предупредили о новой метеорологической напасти - майских снегопадов, которые возможны в отдельных районах Беларуси уже во вторник, 7 мая.

Судя по фотографиям и видео в соцсетях, устранять последствия града накануне пришлось жителям Брестской, Гродненской, Гомельской и Минской областей. Причём в некоторых регионах, по словам местных жителей, грозовой фронт шёл “накатами” и град выпадал не раз, накрывая города и посёлки волнами.

В телеграм-канале Nadvorie наглядно показали “приключение гроз в Беларуси” на инфографике грозовой активности за последние 42 часа.

Кому ждать гроз в ближайшие сутки?

Между тем, специалисты Белгидрометцентра предупредили, что грозовая активность хоть и пошла на спад, в ближайшие сутки как минимум в трёх областях страны потенциально опасные метеоусловия сохранятся:

в Гомельской и Могилёвской областях - до 21:00 будут сохраняться шквалистый ветер и высокая вероятность гроз,

в Минской области грозовая активность не спадёт как минимум до 11:00.

Белорусам пообещали снегопады и заморозки в начале мая

Впрочем, грозы, как оказалось, это не единственная неприятность, которую приготовила погода белорусам в ближайшие дни. Согласно краткосрочному прогнозу Белгидромета, во вторник, 7 мая , по Витебской области местами возможен мокрый снег . Для остальных белорусских регионов синоптики спрогнозировали лишь дожди с грозами и сильным порывистым ветром.

Кроме того, из-за холодной воздушной массы, идущей в Беларусь с северных широт, в стране заметно похолодает, а в ближайшие трое суток даже не исключены ночные заморозки: в среду, 8 мая, в диапазоне 0..-3°С, в четверг, 9 мая, до -5°С .

Дневная температура в эти дни, по прогнозу белорусских синоптиков, будет колебаться в диапазоне от +8°С по северо-востоку до +18°С по юго-западу страны.

Ранее, как сообщил Telegraf.news, белорусский синоптик Дмитрий Рябов спрогнозировал белорусам резкие “температурные контрасты” в мае, пообещав при этом, что большая часть майских дней будет «теплой и комфортной». По его словам, «может быть несколько волн» холода, которые могут длиться до недели.

«Будет сложный период» — Синоптики пообещали белорусам «контрастный» май с заморозками и северными ветрами