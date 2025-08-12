Белорусы показали, как сами сделали ремонт в подъезде. Зрители в TikTok разделились на 2 лагеря

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Опубликовано: 12.08.2025 16:13 , Обновлено: 12.08.2025

Молодая семья из Марьиной Горки (Минская область) показала в TikTok, как они собственными силами отремонтировали свой подъезд в многоквартирном доме, не дожидаясь помощи от служб жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Увидев картинки "до" и "после", зрители видеоплатформы разделились на два лагеря.

“Хочешь сделать хорошо - сделай сам” - девиз нашего дома. Или нашего ЖКХ”, - так начала свой ролик автор, продемонстрировав, в каком виде встретил новый дом молодую семью. По словам девушки, состояние подъезда их “просто привело в ужас”: покрывшиеся ржавчиной металлические двери с обрывками рекламных объявлений на ней, старые почтовые ящики со сломанными дверцами, обшарпанные металлические перила и лавочка у подъезда.

Молодая семья, купившая квартиру в центре города всего год назад, решила не дожидаться, пока до их подъезда дойдёт очередь на ремонт, и взяла “косметику” на себя. Предварительно проведя опрос среди соседей, они сообща собрали нужную для ремонта сумму денег, закупили материалы и самостоятельно выполнили основные ремонтные работы:

зачистили от ржавчины входные двери и двери электрощитовой, перила, почтовые ящики и перекрасили их,

перекрасили скамейку и мусорку у подъезда,

оборвали вокруг дома всю траву и почистили ступеньки,

заказали новую табличку с номером дома и квартир и для электрощитовой,

из подручных средств сделали доску для объявлений, чтобы их не клеили на стены и дверь подъезда.

По словам девушки, на все работы они потратили порядка 6-7 часов и результатом остались довольны.

А вот зрители в комментариях разделились на два лагеря. Одни похвалили инициативную молодёжь за то, что “не стали ныть и жаловаться”, а “взяли и сделали”, назвав пару “примером для подражания”, другие - раскритиковали и даже посулили семейной паре штрафы за “не согласованный ремонт”.

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“Вам сейчас ЖКХ штраф выпишут за самоуправство, то что делали без проекта, без тендера и всех необходимых документов”, - предупредил молодую семью один из зрителей.

“Ждите в жировке строку за ремонт 200 рублей”, - написал другой, отметив, что работникам ЖКХ “ещё ремонт в подъезде сделать нужно”.

Многие комментаторы, не умаляя заслуг молодых людей, самостоятельно благоустроивших свой подъезд, заявили при этом, что “каждый должен делать свою работу”, тем более, если за неё люди получают деньги.

“Это все хорошо, НО в жировках у нас есть статья этих расходов, за что мы платим каждый месяц”, - заметил один из комментаторов.

В ответ на это в комментариях отозвалась работница сферы ЖКХ, которая пояснила, что все работы внутри подъезда так или иначе выполняются за счёт собственных средств населения. Поэтому взяв инициативу в свои руки, по её словам, молодые люди просто ускорили процесс благоустройства собственного жилья.

“Так что ничего ненормального. Вот лавка, урна это обязанности ЖКХ. С другой стороны - вы это для себя делаете. Уважение вам!” - прокомментировала зрительница.

Ранее Telegraf.news рассказал, что министр ЖКХ Беларуси Геннадий Трубило недавно заявил, что белорусы стали в общем меньше звонить и писать в службу 115, которая агрегирует заявки и претензии к работе коммунальщиков.

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