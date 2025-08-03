В МинЖКХ рассказали, на что белорусы стали чаще жаловаться. А на что реже?

Опубликовано: 03.08.2025 16:57 , Обновлено: 03.08.2025

Министр ЖКХ Беларуси Геннадий Трубило заявил в интервью агентству Белта, что белорусы стали в общем меньше звонить и писать в службу 115, которая агрегирует заявки и претензии к работе коммунальщиков.

Так, за первые полгода 2025 года в службу поступило около 1,181 млн заявок, что на 10,4% меньше, чем за первое полугодие 2024 года. Тем не менее, увеличилось количество претензий по определённым вопросам.

По словам министра, белорусы стали чаще звонить и писать по поводу температуры горячей воды в квартирах. Также увеличилось количество жалоб на уборку подъездов и неисправности лифтов.

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«Значительно сократилось, до 50% по отдельным позициям: на качество холодной воды, состояние проезжей части улиц, тротуаров, течей кровли”, - уточнил глава министерства ЖКХ.

При этом Геннадий Трубило похвалился, что белорусы в принципе за первые 6 месяцев года стали меньше жаловаться на работу организаций ЖКУ на 5%, при здании 1,5%.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минском городском жилищном хозяйстве, наоборот, призвали жителей белорусской столицы сообщать о неполадках — скрипе и скрежете, запахе гари, тряске или рывках при движении — в “транспорте”, которым постоянно пользуются жители многоэтажек.

ЖКХ попросило минчан жаловаться на скрип и скрежет этого «транспорта»