Не в ЖКХ? В Минсвязи рассказали, куда жаловаться белорусам на поломанные почтовые ящики

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Опубликовано: 11.08.2025 16:22 , Обновлено: 11.08.2025

Многие белорусы ошибочно полагают, что для замены старого почтового ящика с оторванной дверцей или заклинившим замком нужно обращаться в жилищно-эксплуатационную службу (ЖЭС), которая отвечает за обслуживание дома. Однако оказывается, за этот обязательный элемент любого подъезда жилой многоэтажки коммунальщики не несут ответственности. Где же можно оставить заявку на ремонт почтового ящика, рассказали в Министерстве связи и информатизации.

Как пояснили в ведомстве, установкой и техническим обслуживанием почтовых ящиков в подъездах занимаются специалисты национального оператора почтовой связи - то есть сотрудники Белпочты. Поэтому, если ваш почтовый ящик пришёл в негодность, заявку на его замену нужно оставлять на почтовом отделении, которое обслуживает ваш дом.

Кстати, услуг по замене и обслуживанию почтового ящика не включается в жировку на оплату ЖКУ - за сам почтовый ящик и его установку собственнику квартиры придётся заплатить при заключении договора на почте.

В Минсвязи особо подчеркнули, что заключать подобный договор имеют право только собственники квартиры. поэтому жильцам арендной квартиры придётся привлекать к решению проблемы хозяина.

В ведомстве напомнили, что правила по содержанию почтовых ящиков закреплены в совместном постановлении Минсвязи и Министерства ЖКХ от 30 декабря 2019 г. № 21/29 “Об утверждении Инструкции по техническому содержанию абонентских почтовых шкафов в жилищном фонде Республики Беларусь”. Согласно этой инструкции, собственники жилых помещений и обслуживающие дом организации обязаны поддерживать почтовые шкафы и ячейки в исправном состоянии и чистоте, а также обеспечивать их надлежащее освещение, а работникам Белпочты - предоставлять беспрепятственный доступ к ящикам.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в конце 2023 года Министерство связи и информатизации Беларуси изменило требования к размещению и техническим характеристикам почтовых ящиков, размещаемых в многоквартирных жилых домах и на доставочных участках для частных домов и в сельской местности. Ящики, не соответствующие новым нормам, могут потребовать заменить в ходе плановых проверок, которые представители почтового оператора проводят минимум раз в год.

Белорусов заставят заменить почтовые ящики? Минсвязи изменило требования к их техническим характеристикам