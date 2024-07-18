Белорусы поделились снимками недо-торнадо, который повис над Минском

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Опубликовано: 18.07.2024 19:20 , Обновлено: 18.07.2024

В четверг столицу накрыл ливень. Из разных районов Минска то и дело прилетали фото и видео разбушевавшейся непогоды. А вечером, около 18:00, белорусы и вовсе стали свидетелями почти образовавшегося смерча. На кадрах видно, как тёмное-синие грозовые тучи "сплетаются" между собой, словно образуя ту самую смертоносную воронку, которой на территории Беларуси априори быть не должно.

По данным Белгидромета, сегодня выпала практически месячная норма осадков. Кроме того, непогода побила рекорд: если в 2015 году за сутки выпало 77,5 мм осадков, то сегодня — целых 91,7. Впечатляющая разница, не так ли? Любопытно, что днём ранее синоптики не предупреждали об оранжевом уровне опасности — информация о возможных дождях и ливнях появилась только утром.

Ранее Telegraf.news писал, что после сильного ливня, который обрушился на Минск в четверг, 18 июля, соцсети заполонили видео с затопленных улиц города — плавающие автомобили, вставший намертво общественный транспорт, пешеходы, по пояс в воде. Оказалось, что укрыться от ливня не удавалось ни в подземных переходах, куда вода хлынула мощными потоками, ни под крышей торговых площадок, где ливнёвка попросту не справлялась с такими объёмами.

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