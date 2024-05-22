"Абсолютное безумие" — в США прошла серия разрушительных торнадо

🎥 Видео

Опубликовано: 22.05.2024 14:29 , Обновлено: 22.05.2024

В американском штате Айова прошла серия разрушительных торнадо. Очевидцы сняли на видео, как стихия разрушила многочисленные дома местных жителей, а также буквально сломала ветряные установки. Дроны запечатлели масштабные повреждения с высоты птичьего полёта. Власти, в свою очередь, заявили, что двухтысячный городок Гринфилд целиком разрушен, есть погибшие.

“К сожалению, мы можем подтвердить, что есть погибшие”, — заявил местный полицейский Алекс Динкла на пресс-конференции во вторник вечером, не уточнив при этом количество жертв. “В настоящее время мы всё ещё подсчитываем пострадавших”.

Ранее Telegraf.news писал, что сильное землетрясение произошло в Мексике и Гватемале в воскресенье, 12 мая. Местные жители в страхе выбегали на улицу, а спустя какое-то время социальные сети наводнили ролики, на которых показаны ходящие ходуном здания, последствия горных завалов и оползней и новое извержение вулкана Сантьягито, который в 1924 году стал причиной гибели более 5 тысяч человек.

Жители Гватемалы показали видео оползней и нового извержения вулкана после серии землетрясений магнитудой 6,4