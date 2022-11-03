Белорусы могут заработать на сборе мухоморов по 100 рублей в день. Но есть нюанс

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Опубликовано: 03.11.2022 11:23 , Обновлено: 17.08.2023

В Беларуси, на Полесье, в 2022 году выдался богатый урожай мухоморов. Местные жители активно их собирают, и говорят, что на продаже могут заработать целых 100 рублей в день. Однако не все так просто.

Обновлено Постановлением №18, подписанным 16 августа 2023 года главным государственным санитарным врачом Беларуси, Минздрав ввёл официальный запрет на пищевую продукцию с содержанием мухоморов. Такую продукцию запрещено на только ввозить и продавать на территории Беларуси, но и хранить, перевозить и использовать в пищу.

Зачем вообще белорусы собирают и продают мухоморы?

Оказывается, есть такое понятие как микродозинг — употребление сушеных грибов в сверхмалой, буквально микроскопической дозировке.

Мухоморные дилеры обещают, что это поможет в борьбе с зависимостями, окажет тонизирующий эффект на организм, успокоит, даст ощущение радости, уверенности, удовольствия от жизни, а также действует как медитация и так далее.

Однако эксперты сильно сомневаются в наличии полезных свойств.

В свою очередь журналисты «Сельской газеты» поговорили с заготовителем мухоморов из Лельчицкого района. Он принимает грибы от местных жителей, а затем передает заказчику. После, по его словам, мухоморы сушат, дробят в порошок, а потом продают как добавку к еде.

«Меня уверили, что эта деятельность законная», — сказал мужчина.

Сколько зарабатывают сборщики?

Как сказал собеседник издания, людям он платит по 1 — 1,9 рубля за килограмм грибов (но за мокрые грибы цена ниже). А некоторые умудрялись за день зарабатывать 100 рублей.

Насколько употребление мухоморов безопасно?

Как рассказали специалисты Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, в последнее время отравляться мухоморами стали чаще. Больше всего случаев среди молодежи, которая употребляет мухоморы сушеными и сырыми. Но также есть случаи отравления настойкой.

После употребления красного мухомора отравление развивается за 0,5−2 часа. Возникают следующие симптомы:

слезы;

повышенное слюноотделение;

потоотделение;

сужение зрачка;

одышка;

снижение давления;

судороги;

нарушение сознания (галлюцинации, бред, кома).

В этом случае нужно как можно быстрее обратиться к врачам.

Можно ли продавать мухоморы в Беларуси?

Эксперты также сообщили, что продавать БАДЫ в Беларуси можно только если есть свидетельство о госрегистрации средства. Однако на мухоморы его получить нельзя. Сертификаты у продавцов, как правило, фальшивые.

В центре подчеркнули, что продажа мухоморов, в том числе порошка из них, в Беларуси запрещена, в том числе в интернете.

При этом у МВД отметили, что в мухоморах, растущих в Беларуси, нет веществ, которые по закону относятся к психотропным. Со стороны наркоконтроля вопросов к ним продукту нет.

Но почему грибникам все же стоит искать мухоморы в лесу?

Кстати, польские грибники рассказали, зачем обязательно обращать внимание на мухоморы, хоть они ядовиты. Для некоторых это стало большой неожиданностью.

Грибники рассказали, почему стоит искать мухоморы в лесу

Ранее Телеграф писал, что доля грибов в Беларуси, загрязненных радиацией, годами остается неизменной. Все потому, что основная часть радионуклидов находится в лесной подстилке и верхнем слое почвы — там, где развивается грибница. Если съесть зараженные грибы, это приводит к дополнительному облучению организма. В МЧС рассказали, какие грибы больше всего накапливают цезий-137, и как ее можно уменьшить.

В МЧС Беларуси назвали грибы, которые накапливают больше всего радиации