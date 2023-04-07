Белорусским военнообязанным приказали "в рамках боевой подготовки" выпускать газету
В Министерстве обороны Беларуси показали, чем занимаются белорусские военнообязанные, призванные из запаса в рамках проверки боевой готовности, которую в начале апреля приказал провести президент Беларуси Александр Лукашенко. В числе прочего, военнослужащие выпускают собственную газету и "готовят материалы для информирования".
Как сообщили в Минобороны, призванные из запаса военнослужащие “вошли в состав команды информационного центра соединения, оперативно вникли и включились в работу и обеспечивают выпуск собственной печатной продукции”. Речь идет о “Белорусской военной газете” и газете “Во славу Родины”. Солдаты также также “готовят материалы для информирования”, сообщили в белорусском военном ведомстве.
Напомним, провести проверку боевой готовности Вооруженных Сил приказал Александр Лукашенко. Об этом 3 апреля сообщили в министерстве обороны Беларуси и заявили, что в ходе проверки хотят определить «способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности, а также готовность воинских частей выполнять задачи по предназначению в установленные сроки».
Лукашенко приказал привести войска в боевую готовность
Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что проверка боеготовности белорусской армии «будет носить длительный характер» и продлится месяц.
Военнообязанных белорусов призовут на время проверки боеготовности армии — Минобороны. Надолго?