Военнообязанных белорусов призовут на время проверки боеготовности армии — Минобороны. Надолго?

Опубликовано: 03.04.2023 16:29 , Обновлено: 03.04.2023

Во время проверки боеготовности белорусской армии будут призывать военнообязанных. Об этом 3 апреля сообщили в Министерстве обороны со ссылкой на госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича.

Он подчеркнул, что проверка боевой готовности одного из соединений Вооруженных Сил Беларуси «носит исключительно плановый характер» и «не связано со всеобщей мобилизацией».

По словам Вольфовича, она включает в себя «полный комплекс мероприятий, связанных с»:

переводом соединения с мирного на военное время;

призывом военнообязанных;

поставкой вооружения;

выходом соединения на полигоны для выполнения задач по предназначению.

Также госсекретарь подчеркнул, что проверка «будет носить длительный характер» и продлится месяц.

Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко приказал провести проверку боевой готовности Вооруженных Сил. Что в ведомстве и выполнили.

Лукашенко приказал привести войска в боевую готовность