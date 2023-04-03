Военнообязанных белорусов призовут на время проверки боеготовности армии — Минобороны. Надолго?
Во время проверки боеготовности белорусской армии будут призывать военнообязанных. Об этом 3 апреля сообщили в Министерстве обороны со ссылкой на госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича.
Он подчеркнул, что проверка боевой готовности одного из соединений Вооруженных Сил Беларуси «носит исключительно плановый характер» и «не связано со всеобщей мобилизацией».
По словам Вольфовича, она включает в себя «полный комплекс мероприятий, связанных с»:
- переводом соединения с мирного на военное время;
- призывом военнообязанных;
- поставкой вооружения;
- выходом соединения на полигоны для выполнения задач по предназначению.
Также госсекретарь подчеркнул, что проверка «будет носить длительный характер» и продлится месяц.
Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко приказал провести проверку боевой готовности Вооруженных Сил. Что в ведомстве и выполнили.