Лукашенко приказал привести войска в боевую готовность

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Опубликовано: 03.04.2023 13:52 , Обновлено: 03.04.2023

В министерстве обороны Беларуси сообщили 3 апреля, что Александр Лукашенко приказал провести проверку боевой готовности Вооруженных Сил. Что в ведомстве и выполнили.

Там заявили, что в ходе проверки хотят определить “способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности, а также готовность воинских частей выполнять задачи по предназначению в установленные сроки”.

Управлять проверкой будет Совбез Беларуси.

Как всегда во время таких учений, боевая техника может мешать проезду автомобилей на дорогах Беларуси. В Минобороны сообщили, что “возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности”.