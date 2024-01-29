Белорусским TikTok-блогерам пригрозили штрафом в 8 тыс. рублей. За что?

Опубликовано: 29.01.2024 15:31 , Обновлено: 29.01.2024

Штраф в размере до 200 базовых величин (8 тыс. рублей сегодня) может грозить белорусским видео блогерам, в том числе, в популярной сети TikTok, за распространение персональных данных третьих лиц без их согласия. Об этом белорусов предупредил Национальный центр защиты персональных данных Беларуси (НЦЗПД).

В качестве примера в НЦЗПД рассказали об одном из недавних случаев: человек написал жалобу в центр, рассказав о том, что в одном из TikTok-аккаунтов раскрыли его персональные данные, хотя сам он согласия на это не давал. В связи с этим центр потребовал от владельца этого аккаунта удалить видеозапись с чужими личными данными.

[info_b]Согласно с частью 2 статьи 18 Закона “Об информации, информатизации и защите информации” “сбор, обработка, хранение, предоставление, распространение информации о частной жизни физического лица, а также пользование ею и обработка персональных данных осуществляются с согласия данного физического лица, если иное не установлено законодательными актами”.[/info_b]

“Установленное нарушение явилось основанием для подачи гражданином в органы внутренних дел заявления в отношении владельца аккаунта. В результате данное лицо было привлечено судом к административной ответственности за умышленное незаконное распространение персональных данных”, - рассказали в НЦЗПД, не уточнив при этом, как именно наказали провинившегося блогера.

Напомним, на днях директор НЦЗПД Андрей Гаев предупредил о грядущем повышении штрафов за нарушение законодательства в области защиты персональных данных. Он также рассказал об инициативе центра наделить госорган полномочиями выписывать штрафы за профильные нарушения вместо Министерства внутренних дел.

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