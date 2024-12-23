Белорусским блогерам-рыбакам решили предложить сотрудничать с ОСВОД. Почему те «не особо рады»?

Опубликовано: 23.12.2024 19:57 , Обновлено: 23.12.2024

В Белорусском республиканском обществе спасания на водах (ОСВОД) рассказали о планах начать сотрудничать с блогерами-рыбаками. Но, как считают в организации, такому взаимодействию те будут "не особо рады".

На пресс-конференции ведущий специалист по связям с общественностью ОСВОД Екатерина Михалева сказала, что много людей снимают видео на тему рыбалки, и “иногда они бывают опасными”.

“Мужчина в видео рассказывает, как он на льду в четыре сантиметра наловил окуней и щук, хвастается уловом. Топором себе лунку вырезает… Контент, конечно, захватывающий, но это смотрят очень много людей, которые потом пытаются повторить подвиги блогера, проваливаясь под тонкий лед”, - утверждает она.

Фото: sb.by

Поэтому в ОСВОД и решили выйти на авторов роликов и “наладить контакт, чтобы все было безопасно”. Но пока эта инициатива в проработке. “Как вы понимаете, блогеры-рыбаки не особо рады сотрудничать с нами. Это вряд ли привлечет им новую аудиторию”, - считает Михалева, [link href=“https://www.sb.by/articles/v-osvod-planiruyut-nachat-sotrudnichestvo-s-belorusskimi-blogerami-rybakami.html” target=“_blank” rel=“noopener”] передал [/link] ее слова портал sb.by.

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Но, добавила она, организация постарается найти “общий язык” с блогерами, чтобы предупредить и их, и людей, смотрящих контент, об опасностях зимней рыбалки.

Ранее Telegraf.news писал, что власти белорусских регионов начали вводить официальные сезонные запреты на выход на лед. Так, с 20 декабря он заработал в Гомеле. Соответствующее решение подписал председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов.

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