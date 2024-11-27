"Красавчик, спасибо тебе!" - В Минске на "Чижовском море" словили 19-килограммового "монстра"

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Опубликовано: 27.11.2024 14:24 , Обновлено: 27.11.2024

Рыбак опубликовал в TikTok ролик, в котором показал, какого 19-килограммого "монстра" он выловил на "Чижовском море" (водохранилище) в Минске. Свой улов мужчина отпустил.

Он уточнил, что с подсаком выходит 20 кг, он весит 1 кило, то есть масса рыбы - 19. Это толстолобик. “Готов домой плыть. Давай, красавчик, спасибо тебе!” - попрощался с уловом рыбак и отпустил животное.

В комментариях пользователи TikTok начали сомневаться, действительно ли этот толстолобик весит 19 кг. “От силы 7 кг”, - написал один юзер.

“С дивана виднее”, - ответил ему автор видео.

“Да он до 10 не дотягивает”, - прикинул еще один комментатор.

Другие же благодарили рыбака за то, что отпустил толстолобика. Кого-то его размеры удивили: “Вот это махина!!!”

“Толстолобы фильтруют воду, поэтому они не пригодны в пищу на Чижовском водохранилище. Отпускайте их, пусть работают”, - написал один комментатор.