ГАИ показала на видео, как в Минске маршрутка столкнулась с Tesla
В Минске на проспекте Победителей вечером 25 июля маршрутка столкнулась с автомобилем Tesla. В столичной ГАИ привели видео, на котором заметен момент столкновения.
Авария произошла около 19:00 возле остановки “Веснинка”. По информации правоохранителей, никто не пострадал, сами авто получили механические повреждения.
“Я остановился на остановке, не успел даже дверь открыть - и мне в зад въехали. Я от удара и проехал. Видно, скользящий удар был. Две девочки были [вероятно, пассажирки], все целые, невредимые”, - рассказал водитель маршрутки.
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На месте аварии работают сотрудники отдела ГАИ и РОЧС Центрального РУВД Минска.