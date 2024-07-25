ГАИ показала на видео, как в Минске маршрутка столкнулась с Tesla

🎥 Видео

Опубликовано: 25.07.2024 21:09 , Обновлено: 25.07.2024

В Минске на проспекте Победителей вечером 25 июля маршрутка столкнулась с автомобилем Tesla. В столичной ГАИ привели видео, на котором заметен момент столкновения.

Авария произошла около 19:00 возле остановки “Веснинка”. По информации правоохранителей, никто не пострадал, сами авто получили механические повреждения.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

“Я остановился на остановке, не успел даже дверь открыть - и мне в зад въехали. Я от удара и проехал. Видно, скользящий удар был. Две девочки были [вероятно, пассажирки], все целые, невредимые”, - рассказал водитель маршрутки.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=5vd3xwi-vk4&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fauto.onliner.by%2F&source_ve_path=Mjg2NjY

На месте аварии работают сотрудники отдела ГАИ и РОЧС Центрального РУВД Минска.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома