Белорусских грибников в лесах атаковали назойливые насекомые. Опасны ли "лосиные вши"?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 17.10.2023 12:01 , Обновлено: 17.10.2023

Осенью 2023 года любители грибов и ягод (впрочем, не только они) стали намного чаще сталкиваться в белорусских лесах с неприятными насекомыми — так называемыми "лосиными вшами" или "лосиными клещами". Они не только цепляются за волосы, откуда их крайне сложно достать, но и довольно сильно кусаются. Специалисты рассказали, опасны ли эти эти существа и как от них защититься.

Что это за “лосиные вши”?

По-научному это насекомое называется оленья кровососка (lipoptena cervi). Однако белорусы чаще говорят “лосиная вошь”, “лосиная муха” или “лосиный клещ”.

Это небольшие темно-коричневые существа с плоским телом, цепкими толстыми лапами, острым хоботком, с крыльями и без них.

Как можно догадаться по названию, они сосут кровь у лосей и оленей. Но не только. Их “кормильцами” также становятся косули, также насекомых находят в шерсти лис, кабанов, барсуков, медведей, собак и даже на птицах.

Люди часто путают их с опасными для них иксодовыми клещами (которые могут переносить энцефалит и боррелиоз). Однако “лосиные” не имеют ничего общего с обычными и нападают на человека случайно.

Варить грибы обязательно? Миколог объяснила, какие можно сразу же жарить, а какими можно отравиться, если не проварить

Оленья кровососка питается кровью копытных животных

Опасны ли оленьи кровососки для людей?

Лосиные мухи “работают” исключительно днем. Они забираются в волосы и стараются закрепится там надолго, сбрасывая крылья и цепляясь лапками. Причем кусаются кровососки больно и неприятно и могут находится на теле человека несколько суток.

[info_b]К слову, устроившись в волосах, мухи приступают к кровососанию, иногда не сразу, а спустя некоторое время (30–60 минут).

Ощущения, которые испытывают люди при укусах оленьей кровососки, разные: одни люди считают их безболезненными, другие — более чувствительные — испытывают боль, порой сильную, сопровождаемую жжением и зудом.

Кожные проявления также зависят от индивидуальной врожденной и приобретенной чувствительности к слюне кровососки.

Бывает, что сначала укус оленьей кровососки едва заметен. Но через несколько дней на этом месте может появится зудящий небольшой плотный, слегка возвышающийся над кожей узелок (папула), который сохраняется в течение 15–20 дней. У некоторых

В некоторых случаях повышается температура тела.[/info_b]

Но опасны ли укусы этих насекомых для людей, “изучено недостаточно”, отметили в Гродненском зональном центре гигиены и эпидемиологии. Так, в “лосиных мухах” иногда находят бактерии боррелии, однако случаи заражения человека неизвестны.

При этом специалисты подчеркнули, что у предрасположенных к аллергии людей “сыпь сохраняется длительное время и может потребовать противоаллергического лечения”.

Как избежать нападения "лосиных вшей"?

Как защититься от “лосиных клещей”?

Эксперты из центра гигиены поделились советами, как можно предотвратить нападение оленьих кровососок на людей.

Так, перед походом в лес следует правильно одеться . Так, манжеты на рукавах и штанинах должны плотно обхватывать руки и ноги (брюки можно заправить в носки или обувь). На голову следует надеть головной убор.

Также стоит использовать специальные средства — репеллентные и акарицидные.

Специалисты рекомендовали по возможности избегать мест массового скопления кровососок. Например, они вряд ли будут дожидаться вас в чистом сосновом бору или на больших открытых полянах. Больше всего насекомых можно встретить в:

низких местах;

заболоченных и зарастающих кустарником участках леса;

любых труднодоступных и труднопроходимых участках.

В общем, в тех местах, где могут обитать копытные животные — “кормильцы” оленьих кровососок.

Также важны время суток и погода . Как мы писали выше, “лосиные вши” активны днем, причем, чем ярче день, тем их больше. А вот когда дождь и сильный ветер — риск нападения насекомых ниже.

[info_b]Важно! После возвращения из леса внимательно осмотрите одежду. Вы можете принести домой на себе парочку кровососов.[/info_b]

В Санэпидемслужбе рассказали, сколько белорусов умерли от отравления грибами в 2023 году. Даже съедобными?