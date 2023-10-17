Белорусских грибников в лесах атаковали назойливые насекомые. Опасны ли "лосиные вши"?
Осенью 2023 года любители грибов и ягод (впрочем, не только они) стали намного чаще сталкиваться в белорусских лесах с неприятными насекомыми — так называемыми "лосиными вшами" или "лосиными клещами". Они не только цепляются за волосы, откуда их крайне сложно достать, но и довольно сильно кусаются. Специалисты рассказали, опасны ли эти эти существа и как от них защититься.
Что это за “лосиные вши”?
По-научному это насекомое называется оленья кровососка (lipoptena cervi). Однако белорусы чаще говорят “лосиная вошь”, “лосиная муха” или “лосиный клещ”.
Это небольшие темно-коричневые существа с плоским телом, цепкими толстыми лапами, острым хоботком, с крыльями и без них.
Как можно догадаться по названию, они сосут кровь у лосей и оленей. Но не только. Их “кормильцами” также становятся косули, также насекомых находят в шерсти лис, кабанов, барсуков, медведей, собак и даже на птицах.
Люди часто путают их с опасными для них иксодовыми клещами (которые могут переносить энцефалит и боррелиоз). Однако “лосиные” не имеют ничего общего с обычными и нападают на человека случайно.
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Опасны ли оленьи кровососки для людей?
Лосиные мухи “работают” исключительно днем. Они забираются в волосы и стараются закрепится там надолго, сбрасывая крылья и цепляясь лапками. Причем кусаются кровососки больно и неприятно и могут находится на теле человека несколько суток.
[info_b]К слову, устроившись в волосах, мухи приступают к кровососанию, иногда не сразу, а спустя некоторое время (30–60 минут).
Ощущения, которые испытывают люди при укусах оленьей кровососки, разные: одни люди считают их безболезненными, другие — более чувствительные — испытывают боль, порой сильную, сопровождаемую жжением и зудом.
Кожные проявления также зависят от индивидуальной врожденной и приобретенной чувствительности к слюне кровососки.
Бывает, что сначала укус оленьей кровососки едва заметен. Но через несколько дней на этом месте может появится зудящий небольшой плотный, слегка возвышающийся над кожей узелок (папула), который сохраняется в течение 15–20 дней. У некоторых
В некоторых случаях повышается температура тела.[/info_b]
Но опасны ли укусы этих насекомых для людей, “изучено недостаточно”, отметили в Гродненском зональном центре гигиены и эпидемиологии. Так, в “лосиных мухах” иногда находят бактерии боррелии, однако случаи заражения человека неизвестны.
При этом специалисты подчеркнули, что у предрасположенных к аллергии людей “сыпь сохраняется длительное время и может потребовать противоаллергического лечения”.
Как защититься от “лосиных клещей”?
Эксперты из центра гигиены поделились советами, как можно предотвратить нападение оленьих кровососок на людей.
Так, перед походом в лес следует правильно одеться . Так, манжеты на рукавах и штанинах должны плотно обхватывать руки и ноги (брюки можно заправить в носки или обувь). На голову следует надеть головной убор.
Также стоит использовать специальные средства — репеллентные и акарицидные.
Специалисты рекомендовали по возможности избегать мест массового скопления кровососок. Например, они вряд ли будут дожидаться вас в чистом сосновом бору или на больших открытых полянах. Больше всего насекомых можно встретить в:
- низких местах;
- заболоченных и зарастающих кустарником участках леса;
- любых труднодоступных и труднопроходимых участках.
В общем, в тех местах, где могут обитать копытные животные — “кормильцы” оленьих кровососок.
Также важны время суток и погода . Как мы писали выше, “лосиные вши” активны днем, причем, чем ярче день, тем их больше. А вот когда дождь и сильный ветер — риск нападения насекомых ниже.
[info_b]Важно! После возвращения из леса внимательно осмотрите одежду. Вы можете принести домой на себе парочку кровососов.[/info_b]
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