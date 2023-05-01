В Минтруда предложили белорусским школьникам "тяжёлый, но интересный труд" летом. Где и какой?

Опубликовано: 01.05.2023 20:55 , Обновлено: 01.05.2023

Министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич заявила, что ее ведомство поможет найти школьникам и студентам летом "тяжёлый" труд, но пообещала, что он будет "интересным".

Ирина Костевич заверила, что более тысячи нанимателей хотели бы летом предложить вакансии для детей и молодежи. Чтобы они могли пораньше определиться, с 15 по 19 мая, Минтруда запланировало молодежную «Ярмарку вакансий».

«Целевой аудиторией проекта станут школьники, которые в летнее время хотели бы поработать, попробовать этот тяжелый, но очень интересный труд. Это также наши студенты, которые могли бы тоже подработать и, конечно, та молодежь, которая, может быть, по разным причинам потерялась на рынке труда», — передает слова чиновницы “СБ”.

Ранее Телеграф сообщил, что консультант управления политики занятости министерства труда Сергей Кацко заявил, что ведомство планирует трудоустроить летом 38 тыс студентов и учащихся. Для этого ведомство даже решило потратить порядка 10 млн рублей.

По его словам, молодежь направят на благоустройство территорий, ремонт оборудования в учреждениях образования и культуры. По словам Сергея Кацко, детям также могут предложить уборку вольеров в зоопарке, мойку автомобилей, сервировку столов

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