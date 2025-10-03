Белорусские депутаты приняли в первом чтении поправки в Налоговый кодекс и КоАП. Кого коснутся?

Опубликовано: 03.10.2025 12:34 , Обновлено: 03.10.2025

Депутаты нижней палаты белорусского парламента в пятницу, 3 октября, приняли в первых чтениях два законопроекта, которые вносят поправки в кодексы по вопросам административной ответственности и в Налоговый кодекс страны. Узнали, кого они коснутся в случае, если законопроект будет принят в нынешнем виде.

Как пояснили член Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам Наталья Кулешова, одобренные депутатами поправки в Налоговый кодекс касаются исключительно физических лиц, которые зарабатывают на продаже продукции растениеводства и животноводства, выращенной на собственном земельном участке. Кулешова назвала два главных налоговых изменения для этой категории белорусов:

налог будет исчисляться из фактически полученного дохода в календарном году;

вводятся изменения по условиям освобождения от подоходного налога на заявляемый доход физлиц.

Кулешова выразила мнение, что новые налоговые изменения “снизят налоговое администрирование на физическое лицо” и предоставит человеку возможность не платить подоходный налог, но для этого придётся доказать источники своих доходов.

[inf]Подробнее об этом законопроекте на стадии его обсуждения и о том, какие документы придётся собирать дачникам для освобождения от подоходного, можно почитать в нашем материале по ссылке. [/inf]

Комментируя данный законопроект, председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко высказал пожелание в адрес депутатов, чтобы “любые поправки приводили к упрощению расчета и уплаты налогов”.

“Вжно обеспечивать максимальную стабильность налогового законодательства. Ведь его ежегодные корректировки приводят к тому, что субъекты хозяйствования, их должностные лица, предприниматели и граждане не всегда имеют достаточно времени, чтобы изучить новации и адаптироваться к ним. Итогом становятся ошибки в расчете налогов, что вызывает споры и подозрения в умышленном уклонении от уплаты обязательных платежей. А этого допускать нельзя”, - заявил Сергеенко.

Что касается поправок в кодексы по вопросам административной ответственности (собственно, КоАП и Процессуально-исполнительного кодекса), то они, согласно пресс-службе Палаты представителей, то они связаны с уже принятыми изменениями ряда отраслевых законов и введением новых требований, которые должны быть теперь прописаны и в КоАП. Речь, в частности, о:

Указе Президента об операторах сотовой связи,

Указе Президента об обращении цифровых знаков (токенов),

Законе «Об особо охраняемых природных территориях», а именно, о территориях вокруг атомных электростанций.

изменениях, которые касаются нововведений ПДД, в частности, ужесточение наказания для нетрезвых пешеходов.

В целом, по словам заместителя председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Александра Омельянюка, речь идёт о сохранении тенденции на “умеренную либерализацию” белорусского законодательства.

Ранее Telegraf.news рассказал, что курс на “поддержание умеренной либерализации регулирования правоотношений в сфере административной ответственности с учетом развития национальной правовой системы” белорусское правительство взяло этим летом, анонсировав поправки в КоАП.

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