Совмин предложил "умеренную либерализацию" КоАП Беларуси. Что известно?

Опубликовано: 10.07.2025 12:51 , Обновлено: 10.07.2025

В пресс-службе нижней палаты белорусского парламента 10 июля анонсировали новые изменения в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) и Процессуально-исполнительном кодексе об административных правонарушениях (ПИКоАП). Соответствующий законопроект был внесён на рассмотрение Палаты представителей правительством.

В пресс-службе Палаты представителей заявили, что данный документ был подготовлен для “совершенствования” действующих кодексов “с учетом правоприменительной практики”. Для рассмотрение законопроекта была сформирована постоянная комиссия Палаты представителей по законодательству.

По мнению правительства, новые поправки будут способствовать “поддержанию умеренной либерализации регулирования правоотношений в сфере административной ответственности с учетом развития национальной правовой системы”.

Поправки, как пояснили законодатели, должны устранить пробелы в сфере административной ответственности, а необходимость изменений КоАП и КИКоАП объяснили “экономическими, социальными и политическими процессами в Республике”.

Кроме того, как полагают авторы законопроекта, поправки позволят повысить оперативность делопроизводства при рассмотрении дел об административных правонарушениях и скорректировать применение мер профилактического воздействия.

О чём новый законопроект?

В чём именно будут заключаться поправки в КоАП и какие статьи кодексов предлагается изменить, в нижней палаты белорусского парламента не уточнили. Однако, на Национальном правовом интернет-портале появился текст нового законопроекта с таким же названием “Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности”. Помимо правок общего характера, типа уточнения терминологии, изменения в порядке рассмотрения жалоб и детализации мер воспитательного воздействия для несовершеннолетних, в документе предусмотрены и более существенные изменения, в том числе, новые штрафы.

Так, законопроект предусматривает расширение ответственности за жестокое обращение с животными (ст. 19.14), включая избавление от животного и истязание, а также прописывает ряд новых составов административных правонарушений:

Нарушение порядка сделок с цифровыми знаками (токенами) (ст. 12.36).

Незаконное пребывание в зоне безопасности с особым правовым режимом (ст. 24.61).

Незаконное представление Беларуси на международных мероприятиях (ст. 24.62).

Пропаганда гомосексуальных отношений, смены пола, бездетности, педофилии (ст. 19.16).

Кроме того, в этом документе предусмотрены некоторые изменения в сфере трудовых отношений, ужесточение контроля в сфере кибербезопасности, а также изменения в налоговой и таможенной сферах.