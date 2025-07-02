Совмин предложил изменить условия налога 10% для белорусов, торгующих продуктами со своего участка. Какие справки будут нужны, чтобы не платить?

Опубликовано: 02.07.2025 10:02 , Обновлено: 02.07.2025

Правительство предложило изменить условия налогообложения для белорусов, которые получают доход от продажи овощей, фруктов, ягод с собственного приусадебного участка или продуктов животноводства из личного подсобного хозяйства. Узнали, какие справки придётся собирать дачникам и сельчанам, чтобы не платить 10% от доходов, в случае принятия закона.

Проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Беларуси, который Совмин планирует внести на рассмотрение Палаты представителей, выложили на Национальном правовом интернет-портале. Если его примут белорусские законодатели, для большинства белорусов, которые время от времени подрабатывают, продавая, например, сезонные овощи-фрукты со своего дачного участка или излишки молока, ничего не поменяется.

Согласно действующему законодательству, доходы, полученные от реализации продукции растениеводства и животноводства, полученной в личном подсобном хозяйстве, по общему правилу не облагаются подоходным налогом. Платить налог нужно лишь в случае, если продажа овощей или фруктов является стабильной подработкой (в этом случае нужно уплатить либо единый налог, либо налог на профессиональный доход), а также если общая сумма дохода превышает 200 базовых величин (8400 рублей на сегодняшний день) в течение налогового периода. В этом случае человеку нужно заплатить 10% на доход свыше этой суммы. Как правило, выясняются эти обстоятельства в рамках камеральной проверки.

Законодатели предложили сделать в этом общем правиле некоторые исключения. Налог предложили не взимать с тех, кто в ходе камеральной проверки сможет документально доказать “возможность и реальность” получения дохода с личного подсобного хозяйства в указанных размерах. Для этого человеку придётся запастись одним из следующих документов:

справка о ведении личного подсобного хозяйства (при ее отсутствии – информация о земельном участке);

документы, подтверждающие получение доходов от реализации продукции растениеводства и (или) животноводства заготовительным организациям потребительской кооперации и (или) другим организациям, индивидуальным предпринимателям и содержащие информацию о наименовании, количестве (объеме), весе реализованной продукции, дате получения дохода и размере полученного дохода;

документы, подтверждающие предоставление торгового места, с указанием периода торговли, если вы продавали продукцию на рынке или другой торговой точке.

Если же таких документов предоставлено не будет, рассчитывать подоходный налог по ставке в 10% предложили исходя из расчетной величины суммы дохода, определяемой на основании официальной статистической информации о средней урожайности и о средних ценах производителей сельскохозяйственной продукции.

Ранее, как рассказывал Telegraf.news, в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли подробно объясняли, могут ли рядовые белорусы свободно продавать излишки урожая, выращенного на даче или собственном приусадебном участке и придётся ли за это платить налоги. В ведомстве также пояснили, какими справками и документами нужно вооружиться белорусам, прежде чем отправиться на рынок.

В МАРТ рассказали, сколько справок и документов нужно белорусам, чтобы продать картошку со своей дачи