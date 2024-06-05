Белорусская милиция устроила рейды по студенческим общагам. Каким «условиям» пообещали уделить внимание летом?

Опубликовано: 05.06.2024 11:10 , Обновлено: 05.06.2024

Белорусская милиция устроила рейды по студенческим общежитиям совместно с представителями МЧС, центров гигиены и эпидемиологии и других государственных ведомств. В МВД рассказали, чему решили уделить повышенное внимание накануне летних каникул.

Инициаторами тематических рейдов по общежитиям учреждений образования стали сотрудники наркоконтроля. Помимо общаг милиция дополнительно также проверила наиболее популярные у молодежи места отдыха, рассказали в МВД.

В результате в начале лета межведомственные рейдовые группы уже успели отработать (в том числе, с привлечением кинологов со служебными собаками, натренированных на поиск наркотических веществ) более 2,5 тыс. общежитий и увеселительных заведений по всей Беларуси. В рамках этих рейдов милиция выявила более 20 фактов наркопреступлений, при том только шесть из них - непосредственно в увеселительных заведениях.

В МВД рассказали, что особое внимание в рамках рейдов обращали на условия, “которые могут способствовать вовлечению посетителей в употребление запрещенных веществ”.

“С владельцами и работниками заведений провели профилактические беседы. Все они заинтересованы в том, чтобы их объекты не стали площадками для наркоторговли. А поскольку чаще всего к употреблению дурмана склонны представители учащейся молодежи, именно этой категории отдыхающих уделяли особое внимание”, - пояснили правоохранители.

Замначальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции Андрей Кудрицкий отметил, что летом подобные рейды в МВД считают “особенно актуальными”, поскольку “у молодых людей появляется больше свободного времени”. В милиции пообещали “сделать всё, чтобы в погоне за яркими впечатлениями молодые люди не увлеклись наркотиками”.

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Ранее Telegraf.news сообщил, что Госавтоинспекция Беларуси пообещала “взять на контроль” подростков в возрасте от 16 до 17 лет и напомнила родителям об ответственности за действия их детей. В ведомстве рассказали о проверках, по результатам которых к родителям уже “были предъявлены требования”.

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