«К родителям предъявили требования» - В ГАИ Беларуси пообещали «взять на контроль» подростков 16-17 лет

Опубликовано: 04.06.2024 16:37 , Обновлено: 04.06.2024

Госавтоинспекция Беларуси пообещала "взять на контроль" подростков в возрасте от 16 до 17 лет и напомнила родителям об ответственности за действия их детей. В ведомстве рассказали о проверках, по результатам которых к родителям уже "были предъявлены требования".

Проконтролировать в ГАИ пообещали подростков, которые лето отправляются за город и получают там “доступ к транспортным средствам”, в том числе, к мотоциклам, на которые в Беларуси обязательно получать водительское удостоверение категории А. Получить его можно только с 18 лет.

“Прямой доступ к транспортному средству в виде родительского автомобиля или мотоцикла является большим соблазном для подростков погонять где-нибудь у бабушки в деревне”, - отметила 4 июня представитель главного управления ГАИ МВД Вероника Романькова, подчеркнув, что такая мнимая “безнаказанность чревата”.

Другим не менее актуальным для летнего периода вопросом, который остаётся на контроле ГАИ, по её словам, остаётся использование средств персональной мобильности и велосипедов подростками. Причём он, по мнению представителей ГАИ, является “прямой обязанностью родителей”, сообщило агентство БелТА.

“Если ребенку не исполнилось 14 лет, то как он может передвигаться на средстве персональной мобильности (электросамокате)?” - задалась риторическим вопросом Романькова и напомнила, что по действующим Правилам дорожного движения кататься на велосипедах, электросамокатах и других средствах персональной мобильности в Беларуси можно только с 14 лет.

В качестве наглядного примера негативных последствий несоблюдения этого правила Романькова рассказала о недавнем случае в Минске, где два подростка 11 и 12 лет на одном электросамокате пересекалипроспект Независимости. По словам представителя ГАИ, по данному факту “!проводилась проверка, и к родителям были предъявлены требования”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что ГАИ предупредила всех мотолюбителей о том, что в ночное время нужно соблюдать тишину и не нарушать спокойствие других белорусов. В частности, речь идёт об изменениях в конструкции мотоцикла и, как следствие, излишнем шуме, за превышение которого грозит штраф.

ГАИ предупредила водителей об «усовершенствовании» мотоциклов, за которое грозит штраф