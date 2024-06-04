В брестской милиции назвали сумму штрафа родителям, если ребенок остался один на улице допоздна

Опубликовано: 04.06.2024 17:13 , Обновлено: 04.06.2024

Пришло лето - дети стали больше времени проводить на улице. В Ленинском РОВД Бреста напомнили родителям, до какого времени несовершеннолетние могут находиться одни вне дома и какое наказание можно получить за невыполнение обязанностей по воспитанию.

Участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Юлия Новик напомнила, что родители не должны допускать бесцельного и бесконтрольного времяпровождения детей на улице. “Рано или поздно это приведет к совершению правонарушений, а также ваши дети сами могут стать жертвой преступлений”, - отметила Новик.

Если родители или лица, их заменяющие, не сопровождают несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет или же не обеспечивают его сопровождение совершеннолетним в период с 23 до 6 часов вне дома, они, согласно ч. 2 ст. 10.3 КоАП Беларуси, могут получить штраф до двух базовых величин (до 80 рублей).

А если дети совершили действие, содержащее признаки административного правонарушения либо преступления, но на них еще не распространяется административная или уголовная ответственность, родители или законные представители детей, согласно ч. 1 ст. 10.3 КоАП, могут получить штраф в размере до 10 базовых (до 400 рублей).

А за оставление в опасности детей, согласно ст. 159 УК, предусмотрена уголовная ответственность с лишением свободы на срок до трех лет .

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