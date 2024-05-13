Белорусская милиция и ГАИ решили увеличить плотность нарядов и вывести на улицы рейдовые группы. Когда и где?

Опубликовано: 13.05.2024 11:01 , Обновлено: 13.05.2024

В усиленном режиме в ближайшие два дня придётся работать белорусским милиционерам и дорожным инспекторам. Из-за праздничных религиозных мероприятий ввиду Радуницы, которую православные белорусы отмечают в этот вторник, 14 мая, на улицах некоторых белорусских городов пообещали увеличить плотность милицейских нарядов, а на дороги страны вывести дополнительные наряды ДПС.

Так, в УВД Брестского облисполкома рассказали, что дополнительные наряды направят к “местам проведения значимых мероприятий” и к наиболее посещаемым храмам региона. На улицы городов пообещали вывести рейдовые мобильные группы, которые будут заниматься “поддержанием общественного порядка и безопасности граждан”.

[info_b]По данным ведомства, во вторник, 14 мая, с 7:00 до 15:00 часов в местных храмах запланированы не менее 143 богослужений, в том числе, на кладбищах. [/info_b]

В связи с чем на охрану общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения при проведении данных мероприятий пообещали выделить “достаточное количество сотрудников милиции”. Граждан призвали обязательно и незамедлительно обращаться к ближайшему наряду милиции в трёх случаях:

при обнаружении бесхозных предметов,

при обнаружении подозрительных граждан,

в случае выявления правонарушений.

ГАИ перевели на усиленный режим работы по всей стране

В свою очередь Госавтоинспекция перешла на усиленный режим работы по всей стране уже в понедельник, 13 мая. Дополнительные наряды ДПС планируют оказывать помощь милиции вблизи кладбищ и храмов, контролируя соблюдение ПДД и регулируя транспортные и пешеходные потоки на прилегающих территория.

При этом автомобилистов призвали по возможности отказаться от личного транспорта - “во избежание образования заторов” - и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Для тех, кто не прислушается к рекомендациям ГАИ и отправится на Радуницу на кладбища на личном авто, разработали специальные маршруты движения и объезда мест проведения мероприятий, а также выделили дополнительные места для парковки.

Кроме того, водителей призвали внимательнее следить за дорожными знаками в интенсивном транспортном и пешеходном: в ГАИ предупредили о возможных временных изменениях в организации дорожного движения. В этом случае инспекторы выставят соответствующие знаки и схемы, а также будут привлекать регулировщиков.

Как запомнить сигналы регулировщика за 30 секунд? В ГАИ поделились простым видео

Ранее Telegraf.news рассказывал, как на Радуницу организуют движение вблизи кладбищ, расположенных в пригороде Минска. Наряды ДПС пообещали “приблизить к местам захоронений”, а автомобилистам заранее показали схемы движения, чтобы те могли заранее спланировать свой маршрут.

ГАИ изменила схемы движения транспорта у кладбищ под Минском на Радуницу. Как теперь добраться?