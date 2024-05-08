ГАИ изменила схемы движения транспорта у кладбищ под Минском на Радуницу. Как теперь добраться?

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Опубликовано: 08.05.2024 14:59 , Обновлено: 08.05.2024

В УВД Минского облисполкома 8 мая рассказали, как организуют движение вблизи кладбищ, расположенных в пригороде Минска, на Радуницу, которая в этом году выпала на 14 мая. Наряды ДПС пообещали "приблизить к местам захоронений", а автомобилистам заранее показали схемы движения, чтобы те могли заранее спланировать свой маршрут.

Изменить привычные схемы движения на участках автодорог, прилегающих к кладбищам в Минском районе, решили “во избежание заторовых ситуаций”. Водителям также рекомендовали не оставлять личный транспорт там, где он будет ограничивать видимость другим авто и мешать проезду, а также строго выполнять требования временных дорожных знаков и сигналы регулировщиков.

Кроме того, в милиции Минской области призвали автомобилистов по возможности “выбрать другие дни посещения” кладбищ на личном транспорте или “воспользоваться услугами общественного транспорта”.

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