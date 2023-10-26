Депутаты дали доступ к базе неоплаченных штрафов белорусов "Белой Руси", БРСМ и БСЖ. Зачем?

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Опубликовано: 26.10.2023 13:33 , Обновлено: 26.10.2023

С 26 апреля 2024 года в Беларуси вступит в силу новая редакция Закона о единой государственной системе регистрации и учета правонарушений. Данные о правонарушениях белорусов будут хранить не более десяти лет, а доступ к ним получит большее число людей. В частности, его откроют для таких организаций, как Белорусский союз женщин, Белорусский республиканский союз молодёжи (БРСМ) и "Белая Русь".

Поправки к закону ещё 9 октября одобрил Совет Республики, а после подписания президентом текст документа в четверг, 26 октября, выложили на Национальном правовом интернет-портале. Из него следует, что через полгода доступ к информации из единой госсистемы регистрации и учета правонарушений в числе прочих получат:

Центральная избирательная комиссия,

территориальные и окружные избирательные комиссии по выборам депутатов,

областные и Минские городские организационные структуры субъектов гражданского общества, участвующих в выборах делегатов Всебелорусского народного собрания.

К таким “субъектам гражданского общества” с весны, по решению Минюста, относятся Федерация профсоюзов Беларуси и крупные общественные организации, в состав которых входит не менее 100 тыс. членов:

“Белая Русь”,

Белорусское общественное объединение ветеранов,

БРСМ,

Белорусский союз женщин.

Что касается новых сроков хранения информации в системе, то по действующему законодательству её обязаны хранить 10 лет (после этого запись могут аннулировать по истечении срока давности) или три года после оплаты штрафа. То есть максимальный срок хранения мог достигать почти 13 лет (если человек оплачивал штраф на десятом году). После вступления в силу поправок данные будут хранить в инфосистеме не более 10 лет с момента наложения административного взыскания (и три года - после уплаты штрафа). То есть если человек оплатит штраф на десятом году, информацию уберут из базы уже на следующий год, не дожидаясь положенных сейчас трех лет.

Напомним, “субъекты гражданского общества”, согласно белорусскому законодательству, имеют право на “взаимодействие с государственными органами и организациями в особых формах”. В числе прочего такой статус позволяет общественной организации выдвигать своих делегатов на Всебелорусское народное собрание (ВНС).

Минюст Беларуси назвал организации, которые смогут отправлять делегатов на ВНС