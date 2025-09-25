Белорусов призвали готовиться к "самой холодной ночи". А что на выходных?

Опубликовано: 25.09.2025 16:49 , Обновлено: 25.09.2025

Все источники метеорологической информации предопределили белорусов, что в ночь с четверга на пятницу состоится "самая холодная ночь в сентябре". Понятно, что речь идёт о похолодании после лета. И впереди ещё не одна такая, будут и похолоднее. Но все же. А что ждать в Беларуси на выходных?

В ТГ-канале “Метеовайб” эксперт предупредил, что ночь при этом будет безоблачной почти по всей территории. “Лишь на севере страны может появится инверсионная облачность, местами сгустятся туманы”, - предупредил метеоролог.

А вот температура по Беларуси будет разной и колебаться значительно, сообщили в “Метеовайбе”. В основном от -4 до +2°С, а на почве (внимание всем огородникам!) до -2..-8°С.

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В Белгидромете подтвердили прогноз, дав свои цифры: “В ночные часы 26 сентября (пятница) на большей части территории республики ожидаются заморозки 0..-5°С. В Минске заморозки -1..-3°С”. Днём в пятницу, 26 сентября , стоит ждать “потепления” и много солнца: +11..+18°С.

В субботу же, 27 сентября , станет облачнее с прояснениями, а ночные заморозки стоит ждать по югу Беларуси. Днём синоптики пообещали +11..+18°С.

В воскресенье, 28 сентября , можно надеяться, что минусовой температуры не будет даже ночью. Погоду сформирует малоактивный фронтальный раздел, медленно смещающийся в южном направлении. Поэтому местами пройдут кратковременные дожди. Температура ночью опустится до +2..+8°С, а днем вырастет до +9..+16°С.