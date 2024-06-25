Белорусы рассказали, с какого возраста хотят, чтобы дети начинали работать
Белорусский портал по поиску работы rabota.by в преддверии Дня молодежи и студенчества, который отмечается в стране в последнее воскресенье июня, провёл опрос, расспросив белорусов о том, с какого возраста им хотелось бы, чтобы дети начинали самостоятельно зарабатывать. Оказалось, большинство респондентов выступает за достаточно ранний трудовой опыт.
Как пояснили специалисты портала rabota.by, в опросе приняли участие 1506 интернет-пользователей, причём почти у 70% из них есть собственные дети. В результате большинство опрошенных (61,1%) посчитало наиболее подходящим возрастом для первой работы возраст с 14 до 16 лет.
Даже тех, кто посчитал, что детям приемлемо начинать работать даже в возрасте младше 12 лет, оказалось больше, чем тех, кто настаивает на том, чтобы дети начинали работать только после того, как закончат учёбу (4% против 3,9%, соответственно).
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При этом собственный трудовой опыт респондентов начинался, судя по результатам опроса, не так рано: большинство опрошенных всё же получили свои первые заработки в более сознательном возрасте. Так, 37,9% впервые устроились на подработку в 18-23 года, ещё 24,6% - чуть раньше, в 15-17 лет, а тех, кто начал работать в 14-15 лет насчиталось всего 19,2%.
При этом авторы исследования отметили, что среди тех, у кого были собственные дети, порядка 78,7% заявили, что подростки сами изъявляют желание найти подработку, а среди наиболее популярных аргументов в пользу этого называли желание иметь больше личных денег (63,3%) и накопить на какую-то конкретную дорогостоящую вещь, о которой тот давно мечтал (54,7%).
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Десятка самых “подходящих”, по мнению опрощенных людей, профессий для подростков в возрасте до 17 лет выглядит следующим образом:
- расклейщик объявлений;
- курьер;
- помощник или ассистент;
- мерчендайзер;
- аниматор;
- упаковщик;
- промоутер;
- официант;
- мойщик окон или машин;
- специалист по уборке.
А в каком возрасте по-вашему следует начинать детям самостоятельно зарабатывать на личные нужды?
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