Белорусы рассказали, с какого возраста хотят, чтобы дети начинали работать

Опубликовано: 25.06.2024 12:43 , Обновлено: 25.06.2024

Белорусский портал по поиску работы rabota.by в преддверии Дня молодежи и студенчества, который отмечается в стране в последнее воскресенье июня, провёл опрос, расспросив белорусов о том, с какого возраста им хотелось бы, чтобы дети начинали самостоятельно зарабатывать. Оказалось, большинство респондентов выступает за достаточно ранний трудовой опыт.

Как пояснили специалисты портала rabota.by, в опросе приняли участие 1506 интернет-пользователей, причём почти у 70% из них есть собственные дети. В результате большинство опрошенных (61,1%) посчитало наиболее подходящим возрастом для первой работы возраст с 14 до 16 лет.

Даже тех, кто посчитал, что детям приемлемо начинать работать даже в возрасте младше 12 лет, оказалось больше, чем тех, кто настаивает на том, чтобы дети начинали работать только после того, как закончат учёбу (4% против 3,9%, соответственно).

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При этом собственный трудовой опыт респондентов начинался, судя по результатам опроса, не так рано: большинство опрошенных всё же получили свои первые заработки в более сознательном возрасте. Так, 37,9% впервые устроились на подработку в 18-23 года, ещё 24,6% - чуть раньше, в 15-17 лет, а тех, кто начал работать в 14-15 лет насчиталось всего 19,2%.

При этом авторы исследования отметили, что среди тех, у кого были собственные дети, порядка 78,7% заявили, что подростки сами изъявляют желание найти подработку, а среди наиболее популярных аргументов в пользу этого называли желание иметь больше личных денег (63,3%) и накопить на какую-то конкретную дорогостоящую вещь, о которой тот давно мечтал (54,7%).

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Десятка самых “подходящих”, по мнению опрощенных людей, профессий для подростков в возрасте до 17 лет выглядит следующим образом:

расклейщик объявлений;

курьер;

помощник или ассистент;

мерчендайзер;

аниматор;

упаковщик;

промоутер;

официант;

мойщик окон или машин;

специалист по уборке.

А в каком возрасте по-вашему следует начинать детям самостоятельно зарабатывать на личные нужды?

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