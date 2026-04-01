В Беларусь всё-таки идёт арктический циклон с заморозками и снежной крупой

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Опубликовано: 01.04.2026 16:24 , Обновлено: 02.04.2026

Синоптики предупредили белорусов о приближении арктического циклона, который может принести в наш регион заметное похолодание, ночные заморозки и даже мокрый снег со снежной крупой. Узнали, на какие даты намечено очередное "арктическое вторжение".

Согласно расчётамавторов тематического Telegram-канала о погоде “Метеовайб”, заметно похолодает в Беларуси уже к этим выходным и в начале следующей недели.

Всё дело в смене воздушных масс над европейским регионом. Если сейчас тёплую, солнечную погоду белорусам обеспечивает обширный антициклон, сформировавшийся над Европой, то уже к субботе, 4 апреля, со Скандинавии на европейскую территорию России начнёт смещаться целая серия циклонов.

Первый из них будет небольшим, но всё же он сумеет подпортить белорусам выходные, поскольку несёт с собой не только похолодание, но и порывистый ветер, и осадки.

А уже в начале следующей недели, с 6 апреля, на территорию Беларуси начнёт смещаться второй, более глубокий циклон с арктической воздушной массы. По предварительным прогнозам специалистов, он принесёт с собой усиление ветра и ещё больше осадков, местами - в виде дождя с мокрым снегом и снежной крупы.

Как показывают прогностические метеомодели, дневные максимумы могут опуститься с нынешних +15-16°С до +10°С, а вероятность ночных заморозков резко возрастёт.









Напомним, как показала статистика, для большинства регионов Беларуси март стал рекордно тёплым за всю историю наблюдений, а для половины страны - ещё и рекордно сухим. В двух белорусских городах, согласно официальным отчётам метеостанций, в прошлом месяце не выпало даже миллиметра осадков.

Беларусь пережила рекордно сухой март. В двух городах впервые в истории не выпало ни капли