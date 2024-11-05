Белорусов позвали на "коллективное бесконтактное парение" на улице в Минске. Это что такое?

Опубликовано: 05.11.2024 11:55 , Обновлено: 05.11.2024

В эту субботу, 9 ноября, в Минске решили провести семейный праздник "Белорусские Лазни 2024". Участникам мероприятия пообещали устроить "коллективное бесконтактное парение" - прямо на улице, в передвижных банях. На предприятии "Городские бани" рассказали подробнее, что оно из себя представляет.

Организаторы семейного праздника решили устроить первый открытый чемпионат Минска по коллективному парению. Его пообещали провести 9 ноября с 9:00 по 18:00 на территории банно-оздоровительного комплекса “Лазня” по улице Марьевская, 5.

[info_b]Как пояснили в “Городских банях”, коллективное парение отличается от привычного понятия классической белорусской бани. Если обычно в парной человека от души хлещут дубовыми, берёзовыми, липовыми вениками, то участники чемпионата будут соревноваться в мастерстве бесконтактного или мало контактного парения с использованием веников, вееров, опахала и других приспособлений. [/info_b]

“Чемпионат, который будет проходить в Минске, это целое шоу, где участники смогут насладиться уникальными выступлениями мастеров, каждый из которых представит свои авторские техники и индивидуальный подход к парению, продемонстрирует мастерство в использовании традиционных инструментов для парения”, - пообещали на предприятии.

Как пояснили организаторы чемпионата, мастера-парильщики будут соревноваться не только в умении “прогреть” своего клиента, но и в создании атмосферы на сеансе парения - в подборе ароматов, мелодии и выборе “техники воздействия”.

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Как сообщило госагентство “Минск-Новости”, организаторы уже кинули клич в поиске добровольцев: принять участие может любой желающий, независимо от пола и возраста, главное условие — хорошее физическое самочувствие.

Их пригласят в одну из трёх мобильных бань, которые соорудят на открытой площадке возле банно-оздоровительного комплекс. Температуру в мобильных парных нагреют до 60-70 градусов. Каждый сеанс (а всего их запланировано 8, по количеству команд-участниц соревнования) будет длится 45 минут: 20 минут на разогрев и подготовку, оставшиеся 25 — непосредственно программа парения. В каждой группе должно быть не менее 10 человек, то есть необходимое общее число добровольцев - 80–100 человек.

Ранее Telegraf.news рассказал, что год назад председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин потребовал от руководства районных администраций выйти на безубыточную работу бань и гостиниц. Для этого он предложил рассмотреть возможность заменить бани душевыми кабинами, а гостиницы — переоборудовать под арендное жилье для молодых специалистов.

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