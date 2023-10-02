Глава Миноблисполкома предложил переделать бани в душевые, а гостиницы - в доходные дома

Опубликовано: 02.10.2023 15:04 , Обновлено: 02.10.2023

Председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин потребовал от руководства районных администраций выйти на безубыточную работу бань и гостиниц. Для этого он предложил рассмотреть возможность заменить бани душевыми кабинами, а гостиницы - переоборудовать под арендное жилье для молодых специалистов.

Такие изменения глава Миноблисполкома предложил в качестве “мер по повышению эффективности ЖКХ” региона, сообщило агентство БелТА.

“У руководства районов должно быть понимание, нужна баня в населенном пункте или нет. Возможно, где-то достаточно пары душевых кабин”, - заявил он и призвал местную администрацию “провести работу с людьми”, а также просчитать экономический эффект от таких новаций и “поставить точку в этом вопросе”.

По словам Турчина, в сфере жилищно-коммунального хозяйства “должна быть четкая и действенная экономика”.

[info_b]Согласно информации, озвученной генеральным директором гособъединения “ЖКХ Минской области” Юрием Кукашуком, за девять месяцев этого года больше всего убытков сфера ЖКХ получает от передачи теплоэнергии, сбора вторичных материальных ресурсов и банного и гостиничного хозяйств. По его словам, убыточными являются 89 из 91 бани, находящейся на балансе ЖКХ, и 16 из 17 региональных гостиниц.[/info_b]

“Когда нет денег - это одно. Когда деньги есть и не решаются вопросы - другое”, - прокомментировал эту информацию Александр Турчин, подчеркнув, что в этой сфере у региона “проблем хватает”, а жалобы людей на ЖКХ ” часто обоснованы”.

Напомним, этой весной президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому в Беларуси ужесточается ответственность должностных лиц за некачественное оказание жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) гражданам.

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Согласно тексту документа, к ответственности теперь должны привлекать должностных лиц, “виновных в несоблюдении сроков и ненадлежащем качестве выполнения поступающих заявок и устранения претензий” граждан по услугам ЖКХ.