В Минске выставили на продажу 3-уровневую квартиру с баней, сауной и бассейном. Сколько попросили?

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Опубликовано: 20.10.2024 13:09 , Обновлено: 20.10.2024

В центре Минска, недалеко от станции метро "Площадь Победы", выставили на продажу настоящую роскошь — 3-уровневую квартиру общей площадью 362 кв. м. На трёх этажах кирпичной малоэтажки расположились бассейн, хамам, сауна, русская баня, две детские, гостевая, три гардеробные, три санузла и постирочная. Кроме того, новых владельцев ждут два места в подземном паркинге.

В квартире находится пол из натурального мрамора, паркетная доска премиум-класса, итальянский обеденный стол на 12 персон, потолки высотой 3,23 метра, панорамные окна, мебель из натуральных материалов, гардеробные, домашний кинотеатр и даже аквариум с кораллами и морскими жителями.

Всё это дополняет система «Умный дом», собственная терраса и закрытая частная территория с консьержем и системой видеонаблюдения, передал Интернет-портал Realt. Стоит такой “уникальный продукт” на рынке недвижимости ни много ни мало — 1 миллион 950 тысяч долларов, или почти 6,5 миллионов белорусских рублей.





































































Ранее Telegraf.news писал, что в агрогородке Партизановка Слонимского района Гродненской области выставили на аукцион жилой дом, стартовая цена которого — 40 белорусских рублей. За последние несколько лет такие лоты не новость, однако этот случай уникален тем, что в доме есть центральное отопление, водопровод, электричество, газ и канализация. И это — за одну базовую.

Цена — 40 рублей. На Гродненщине выставили на продажу кирпичный дом с отоплением, водопроводом и канализацией