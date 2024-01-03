«Белоруснефть» решила выпускать кофе. Это как?

Опубликовано: 03.01.2024 10:11 , Обновлено: 03.01.2024

На Гродненском филиале «Белоруснефти» решили взяться за кофейный бизнес. Директор РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» Вадим Худык рассказал, как поэтапно решили организовать процесс и зачем вообще это нужно.

О том, что современные АЗС «нельзя представить без кофемашины», зашла речь во время беседы Вадима Худыка с корреспондентом Grodnoplustv. Директор развил мысль.

«Мы планируем изготавливать собственный кофе. Зерна будут доставляться в Гродненскую область, где наши сотрудники будут обжаривать, измельчать и готовить кофе. Глобально проект ставит перед собой задачу охватить всю страну, чтобы собственный напиток был на любой АЗС», – рассказал Худык.

Директор добавил, что проект уже стартовал, зерно куплено, и даже определен состав той смеси, которая будет использоваться.

По словам Худыка, определили и кофейный бленд: «Он состоит из Вьетнама – 40, Бразилии – 30, и столько же у нас Колумбия. Состав миксуется».

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