Белоруска спросила, может ли взыскать с ИП среднюю зарплату за задержку трудовой книжки. В Минтруда ответили

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Опубликовано: 02.09.2024 17:52 , Обновлено: 02.09.2024

В Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси обратилась девушка, которую интересовал вопрос: может ли она взыскать с нанимателя среднюю зарплату за задержку трудовой? По её словам, это было первое и единственное место работы. После увольнения, которое произошло 20 июля, ИП не выдал трудовую книжку до сих пор.

В ведомстве ответили: в этом случае работодатель ничего не должен. В связи с тем, что трудовые книжки на сотрудников, которые работают у ИП, не заполняются, наниматель не обязан её выдавать при увольнении, и, следовательно, выплачивать средний заработок.

[info_b]Согласно ч.2 ст. 50 ТК РБ, трудовые книжки заполняются нанимателем (за исключением нанимателя — физического лица) на всех подчинённых, работающих свыше пяти дней, в том числе поступающих на работу впервые, если она является основной.[/info_b]

Ранее мы рассказывали, что делать, если, устраиваясь на новую работу, вы выяснили, что в трудовой книжке допустили ошибку.

Могут ли белорусы исправить ошибку в трудовой книжке? Объяснили в Минтруда

Кроме того, в Департаменте государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси пояснили, вправе ли работодатель дать сотруднику отпуск без сохранения зарплаты на несколько часов.

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