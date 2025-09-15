Глава МИД Китая прилетел в Варшаву. Обсудить закрытие Польшей границы с Беларусью?

Опубликовано: 15.09.2025 17:49 , Обновлено: 15.09.2025

Представитель МИД Польши Павел Вроньский сообщил, что глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский встретился с министром иностранных дел Китая Ван И, который прибыл в Варшаву. Он назвал встречу «очень специфической».

«Это был очень специфичный, очень честный, очень дружеский разговор», — сказал он, уточнив, что встреча Радослава Сикорского с Ван И длилась с 11:00 до 14:00 — «очень долго».

«Министры встречаются уже в четвёртый раз. Это официальный визит после шести лет, но они хорошо знают друг друга; они уже много раз общались», — заявил представитель МИД Польши.

Павел Вроньский признался, что переговоры министров иностранных дел, помимо прочих, затронули ситуацию на польско-белорусской границе.

«Польша указала Китаю, что эта ситуация невыгодна для нас. Мы принимаем решение, которое также дорого обходится Польше. Однако мы должны принять это решение, — подчеркнул Вронский. - Трудно вести свободную торговлю, когда граница не является безопасной».

Ранее в прессе появились сообщения, что глава МИД Китая отменил запланированное выступление перед прессой в Варшаве. На что в МИД Польши заявили, что «никаких заявлений для прессы не планировалось”.

“Желая немедленно положить конец любым домыслам, китайская сторона просьбу об этом продиктовала желанием министра Ван И провести более продолжительную беседу с министром Радославом Сикорским”, - пояснил представитель МИД Польши.

Напомним, что в связи с российско-белорусскими военные учениями «Запад-2025» Польша закрыла пограничные переходы на границе с Беларусью, что повлияло на логистику китайского экспорта в Европу.

Эксперты подсчитали, что, хотя экспорт через Беларусь составляет лишь несколько процентов мирового экспорта Китая, Пекин особенно заинтересован в развитии железнодорожного транспорта, который является более экономичной альтернативой морскому.

Ранее Telegraf.news писал, что после одностороннего закрытия границы с Беларусью Польшей некоторые местные компании объявили о большом ущербе их бизнесу. Несмотря на санкции ЕС, торговля между Беларусью и Польшей, даже выросла. Хотя и тут были свои нюансы.

Польша — главная пострадавшая? На сколько млрд евро каждый год поляки поставляли в Беларусь товаров

Тем временем, белорусская сторона осудила закрытие границы, обвинив Варшаву в “приватизации” границы ЕС и нанесении ущерба не только себе или Минску, но и другим странам.