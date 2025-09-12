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В ГПК рассказали, что с иностранцами, не успевшими вернуться в Польшу до закрытия границы с Беларусью

В ГПК рассказали, что с иностранцами, не успевшими вернуться в Польшу до закрытия границы с Беларусью
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Ровно в 1:00 по минскому времени Польша прекратила пропускать транспорт на белорусско-польской границе. Уже спустя 15 минут польские пограничники перекрыли дорогу, ведущую к пункту пропуска "Тересполь" (с белорусской стороны - "Брест"), колючей проволокой и металлическим заграждением. Два полных пассажиров автобуса, три пустых автобуса и один легковой автомобиль, уже оформленные белорусскими пограничниками, не успели въехать в Польшу. Об их судьбе рассказали в белорусском ГПК.

Как  сообщил пресс-секретарь Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский, транспорту, застрявшему после закрытия границы на пограничном мосту между Польшей и Беларусью, пришлось вернуться на въездной канал белорусского погранперехода и заново пройти процедуру оформления документов на въезд в Республику.

“Всем находящимся в автобусе, в том числе водителям, будет необходимо искать другие маршруты возвращения в страны Евросоюза”, - пояснил ситуацию, в которой оказались люди, не успевшие выехать из Республики до закрытия границы Польшей.

Вот как выглядел польский пункт пропуска “Тересполь” после закрытия границы.

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При этом, по словам Бычковского, пункты пропуска со стороны Беларуси продолжат свою работу.

“Они смогут возобновить оформление лиц и транспортных средств, как только это представится возможно”, - заявил представитель ГПК.

Когда такая возможность представится - пока не ясно. Несмотря на то, что польская сторона связала полное закрытие своей границы с Беларусью с проведением совместных стратегических учений вооруженных сил Беларуси и России “Запад-2025”, активная фаза которых проходит на белорусских полигонах с 12 по 16 сентября, министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский на днях в эфире польской радиостанции Poranek TOK FM объявил закрытие границы “бессрочным” .

“Закрытие границы бессрочное. Мы будем постоянно анализировать ситуацию”, — заявил глава польского МВД, пообещав “ни в коем случае не держать границу закрытой без необходимости ни дня”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в официальном заявлении польского МВД, сделанном после того, как Кервинский официально подписал постановление о временном прекращении движения на границе с Беларусью, указано, что граница закрывается в полночь, 12 сентября, “до дальнейшего уведомления”, как на автомобильных, так и на железнодорожных переходах.

Теперь официально. МВД Польши закрыло границу с Беларусью «до дальнейшего уведомления»

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