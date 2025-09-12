В ГПК рассказали, что с иностранцами, не успевшими вернуться в Польшу до закрытия границы с Беларусью

Опубликовано: 12.09.2025 07:36 , Обновлено: 12.09.2025

Ровно в 1:00 по минскому времени Польша прекратила пропускать транспорт на белорусско-польской границе. Уже спустя 15 минут польские пограничники перекрыли дорогу, ведущую к пункту пропуска "Тересполь" (с белорусской стороны - "Брест"), колючей проволокой и металлическим заграждением. Два полных пассажиров автобуса, три пустых автобуса и один легковой автомобиль, уже оформленные белорусскими пограничниками, не успели въехать в Польшу. Об их судьбе рассказали в белорусском ГПК.

Как сообщил пресс-секретарь Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский, транспорту, застрявшему после закрытия границы на пограничном мосту между Польшей и Беларусью, пришлось вернуться на въездной канал белорусского погранперехода и заново пройти процедуру оформления документов на въезд в Республику.

“Всем находящимся в автобусе, в том числе водителям, будет необходимо искать другие маршруты возвращения в страны Евросоюза”, - пояснил ситуацию, в которой оказались люди, не успевшие выехать из Республики до закрытия границы Польшей.

Вот как выглядел польский пункт пропуска “Тересполь” после закрытия границы.

















































При этом, по словам Бычковского, пункты пропуска со стороны Беларуси продолжат свою работу.

“Они смогут возобновить оформление лиц и транспортных средств, как только это представится возможно”, - заявил представитель ГПК.

Когда такая возможность представится - пока не ясно. Несмотря на то, что польская сторона связала полное закрытие своей границы с Беларусью с проведением совместных стратегических учений вооруженных сил Беларуси и России “Запад-2025”, активная фаза которых проходит на белорусских полигонах с 12 по 16 сентября, министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский на днях в эфире польской радиостанции Poranek TOK FM объявил закрытие границы “бессрочным” .

“Закрытие границы бессрочное. Мы будем постоянно анализировать ситуацию”, — заявил глава польского МВД, пообещав “ни в коем случае не держать границу закрытой без необходимости ни дня”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в официальном заявлении польского МВД, сделанном после того, как Кервинский официально подписал постановление о временном прекращении движения на границе с Беларусью, указано, что граница закрывается в полночь, 12 сентября, “до дальнейшего уведомления”, как на автомобильных, так и на железнодорожных переходах.

Теперь официально. МВД Польши закрыло границу с Беларусью «до дальнейшего уведомления»