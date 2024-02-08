«Вот это красота!» - Минский дворник превратил в картины стены подъездов, которые убирает

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Опубликовано: 08.02.2024 12:24 , Обновлено: 08.02.2024

Дворник Александр Савицкий, работающий в Московском районе Минска, удивил местных жителей и покорил интернет результатами своей работы. Дело в том, что помимо уборки, которая входит в его прямые служебные обязанности, в подъездах вверенных в его руки домов он творит настоящее искусство - превращает стены в огромные яркие картины.

Работы мужчины можно увидеть на станах подъездов в домах по улице Брыля, Космонавтов или Слободской - закаты над морем, зимние пейзажи, экзотические цветы, реплики картин известных художников и кадры из популярных советских мультфильмов. В интервью агентству БелТА Савицкий признался, что занимается росписью стен для души, а не ради денег.

Впрочем, тяга к изобразительному искусству у мужчины появилась не на ровном месте - его отец был художником-оформителем в Толочине, да и профессиональное художественное образование у мужчины есть (в 1979 году он поступил в художественное училище в Санкт-Петербурге, где в то время уже учился легендарный музыкант Виктор Цой). Однако свою профессиональную деятельность он с искусством не связал - работал на МАЗе, а затем - столяром в ЖЭС, хаус-мастером, а теперь - “дворником с художественным уклоном”.

“Началось все с того, что был у друга в гостях и обратил его внимание: так уныло у вас в подъезде! Стены серые, невзрачные - можно было бы пейзаж какой-нибудь нарисовать. Вроде как в шутку предложил, а друг удивился: а ты можешь?” - рассказал Савицкий о том, как впервые попробовал себя в росписи стен.

Савицкий уже стал своеобразной местной знаменитостью: у него не раз брали интервью белорусские СМИ, телевидение периодически снимает о нём репортажи, а его картины даже попали в TikTok, где его работы вызвали бурное восхищение зрителей.

“Вот это красота! У него ДАР БОЖИЙ! Дай Боженька этому человеку здоровья, энергии, силы и вдохновения! Пусть творит красоту!”, - эмоционально прокомментировала видео с работами мужчины одна из пользователей соцсети.

“Молодец! Такой человек заслуживает уважения так делает добро для людей”, - поддержал её другой зритель.

На ряду с восторженными комментариями были и те, кто недоумевал, что местные власти вообще позволили дворнику такую “вольность” в виде художественных картин на стенах подъездов.

“Не верю. Неужели дали добро на это искусство? Кажется будет беда”, - написал один из комментаторов, пожелав при этом мужчине творческих успехов.

А ещё одна зрительница упрекнула “непутевый тик ток” в том, что называет автора росписи на стенах в первую очередь дворником.