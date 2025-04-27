Белорусам запретили ходить в леса 2 областей. А какие 8 районов "зеленые"?

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Опубликовано: 27.04.2025 10:55 , Обновлено: 27.04.2025

Наступили большие выходные - многие белорусы захотят провести это время на природе, несмотря на +6..+8°C за окном. Однако перед этим стоит посмотреть карту Министерства лесного хозяйства, где собраны запреты, ограничения и разрешения на посещение лесов страны. Иначе можно нарваться на штрафы.

Так, по состоянию на 10:35 27 апреля районные исполкомы запретили посещение лесов во всех районах Гомельской и Могилевской областей. Вот где еще нельзя ходить в лес:

Дубровенский район Витебской области,

Оршанский на Витебщине,

Толочинский также в Витебской области,

Слуцкий район на Минщине,

Стародорожский в Минской области,

Барановичский в Брестской области,

Ляховичский на Брестчине.

Карта: Минлесхоз Беларуси

Еще 8 районов обозначили зеленым, то есть там посещение лесов разрешено. Это:

Берестовицкий на Гродненщине. Волковысский в этой же области. Свислочский также в Гродненской области. Дрогичинский на Брестчине. Ивановский там же. Пинский в Брестской области. Лунинецкий в этом же регионе. Столинский на Брестчине.

Во всех остальных районах Брестчины, Витебщины, Гродненщины и Минщины посещение лесов ограничили.

[info_b]Карта Минлесхоза регулярно обновляется. За изменениями действующих на территории того или иного района Беларуси ограничениях и запретах можно следить [link href=“https://www.mlh.by/maps/map.php” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь [/link].[/info_b]

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Что нельзя делать в лесу во время ограничений?

Любые ограничения и запреты на посещение лесов в Беларуси вводят власти конкретного района, исходя из складывающейся погодной ситуации, по согласованию с МЧС и лесхозами. Ограничения вводят при III классе пожарной опасности, однако они могут быть как полные, так и частичные (подробности местные власти, как правило, сообщают на официальных интернет-порталах и дублируют информацию в районных печатных изданиях).

Обычно в «желтых» районах при ограничениях на посещение лесов запрещают:

въезжать на территорию лесного фонда на транспорте,

разводить костры и использовать открытый огонь на территории лесного фонда,

организовывать и проводить массовые мероприятия.

А вот полный запрет (на карте он обозначен красным цветом) вводят при IV-V классах пожароопасности. В этом случае белорусам заходить в лес нельзя ни при каких условиях.

За нарушения запретов и ограничений в Кодексе об административных нарушениях Беларуси предусмотрены отдельные штрафы :

посещение леса в период действующих запретов (статья 16.21 КоАП РБ) — до 12 базовых величин (до 504 рублей сегодня),

рублей сегодня), если в период запрета на посещение лесов действия человека спровоцируют пожар и приведут к уничтожению или повреждению леса или торфяников — до 30 базовых величин (до 1260 рублей).

Ранее Telegraf.news публиковал кадры лесных пожаров в конце апреля в Беларуси. Только за выходные 19-20 апреля лесная охрана ликвидировала 26 лесных пожаров на площади свыше 100 гектаров. Глава Минлесхоза Александр Кулик уже предупредил директоров лесхозов о персональной ответственности и возможных «кадровых решениях» за «неграмотные» действия на местах.

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